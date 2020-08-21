冷凍螃蟹地鐵爆炸！保麗龍箱碎裂「狂噴白煙」…乘客看傻尖叫

▲保麗龍盒爆炸，竄出白煙嚇壞眾人。（圖／翻攝陸媒）



記者柯振中／綜合報導

大陸上海一名男子用保麗龍裝螃蟹，在地鐵站準備搭車時，保麗龍突然爆炸，發出劇烈聲響，狂冒陣陣白煙，嚇壞了眾人，警方也立刻到場。沒想到，事後經過調查，原來是因為男子用乾冰來保鮮，才導致爆炸事件發生。

吳男日前用保麗龍裝著冷凍螃蟹，搭乘高鐵前往上海，準備轉乘地鐵時，手上的盒子突然爆炸，發出劇烈聲響，白煙狂冒，嚇壞了一旁的乘客。警方接獲消息，緊急趕到現場，對著吳男大吼「你人給我過來！人過來！這裡面還有什麼」？

吳男不明所以，一頭霧水地說，裡面裝的是醉蟹，而且還沒料理，看著散落在地上的螃蟹，感到十分茫然。警方事後調查，發現除了冷凍螃蟹放在裡面，吳男為了保溫，還用3支寶特瓶分裝乾冰，一起擺放在保麗龍盒裡。

而會發生爆炸，元凶就是裝有乾冰的寶特瓶。警方指出，乾冰遇到熱、水，會昇華為氣態，體積比固態大了約600到800倍，在密閉的空間（鎖緊瓶蓋的寶特瓶）裡不斷昇華，造成瓶子壓力過大，進而碎裂產生爆炸。

事實上，除了寶特瓶以外，先前曾有民眾家中冰箱爆炸，但裡面放有汽水罐、果汁與蛋糕，不曉得哪項才是爆炸發生的主因，引起許多討論。經過專家實驗，才確認爆炸起因是乾冰，無論放在冷凍、冷藏，只要是密閉空間，就可能產生爆炸。

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