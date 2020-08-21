怕爆變貝魯特2.0！塞內加爾港區2700噸硝酸銨「下令秒移走」　物主求空地遭拒

▲塞內加爾達卡港區存放2700噸硝酸銨。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

日前黎巴嫩首都貝魯特的2750噸硝酸銨大爆炸震驚國際，多國開始思考港邊暫放的物品，評估其危險性。塞內加爾首都達卡（Dakar）的港區，同樣存放約2700噸的硝酸銨，目前已經要求「立即移走」，避免再次發生大爆炸的悲劇。

綜合外媒報導，在貝魯特爆炸後，許多國家的港務局開始奉令清查暫存的移入物品，塞內加爾的達卡，日前就存放約3050噸的硝酸銨，不久前則有350公噸已經運送到馬利（Mali），如今剩下約2700公噸在港邊。塞內加爾港區指出，已經要求將這些爆炸性化學物品移走。

據悉，硝酸銨可以做為肥料或炸藥，原先硝酸銨物主曾提議，將這些酸安放在達卡30公里外的空地，港區官員德拉米（Baba Drame）表示，目前環境部已經拒絕這項要求，並希望將此批貨物移出塞內加爾。

▲貝魯特爆炸國際震驚。

塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）召開內閣會議實指出，希望可以制定計劃安全存放「危險性化學物品」，希望可以避免像貝魯特這樣的大爆炸發生，危及到人民安全。

黎巴嫩貝魯特大爆炸，截至目前有181人死亡、6000多人重傷，30萬人以上無家可歸，目前英國、法國都介入協助救援調查。

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