　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

怕爆變貝魯特2.0！塞內加爾港區2700噸硝酸銨「下令秒移走」　物主求空地遭拒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼塞內加爾,達卡。（圖／路透社）

▲塞內加爾達卡港區存放2700噸硝酸銨。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

日前黎巴嫩首都貝魯特的2750噸硝酸銨大爆炸震驚國際，多國開始思考港邊暫放的物品，評估其危險性。塞內加爾首都達卡（Dakar）的港區，同樣存放約2700噸的硝酸銨，目前已經要求「立即移走」，避免再次發生大爆炸的悲劇。

綜合外媒報導，在貝魯特爆炸後，許多國家的港務局開始奉令清查暫存的移入物品，塞內加爾的達卡，日前就存放約3050噸的硝酸銨，不久前則有350公噸已經運送到馬利（Mali），如今剩下約2700公噸在港邊。塞內加爾港區指出，已經要求將這些爆炸性化學物品移走。

據悉，硝酸銨可以做為肥料或炸藥，原先硝酸銨物主曾提議，將這些酸安放在達卡30公里外的空地，港區官員德拉米（Baba Drame）表示，目前環境部已經拒絕這項要求，並希望將此批貨物移出塞內加爾。

▲▼黎巴嫩,貝魯特,爆炸。（圖／路透）

▲貝魯特爆炸國際震驚。

塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）召開內閣會議實指出，希望可以制定計劃安全存放「危險性化學物品」，希望可以避免像貝魯特這樣的大爆炸發生，危及到人民安全。

黎巴嫩貝魯特大爆炸，截至目前有181人死亡、6000多人重傷，30萬人以上無家可歸，目前英國、法國都介入協助救援調查。

►噴香香等桃花

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
父曾勸女兒「這人不要嫁」婚後真有小三　她搭絕命飛車慘死老公手
痛噴4000元電費！她求換變頻冷氣「房東已讀沒回」結局羨炸5
快訊／新北金山副所長執勤中昏迷　話講一半突倒地送醫搶救
快訊／伍佰出意外「左腳壓到扭曲骨折」　演唱會宣布延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辣腹肌妹幫母餵狗　隔壁大媽「拿手機猛拍」她不爽反應…竟遭當街斷頸奪命！

沙灘上蹂躪洋妹…2噁徒杖殺觀光客判死　「泰王慶生龍心大悅」減刑直接活下！

飢渴人夫尬聊前女友　「乾柴烈火激戰回味」才想彌補婚姻…竟得知當爹了！

退休翁「清晨6點被吵醒」　操斧頭尋仇「電梯工血臥公寓口」他竟冷血抽事後菸！

民主黨最新黨綱「刪一中政策」　只剩《台灣關係法》：絕對支持台灣民意！

反普丁政敵「喝下暗毒茶」　上機全身緊繃迫降送醫…擔架上鬼泣哀號影片曝光！

華春瑩邀到訪新疆　蓬佩奧：作秀「中共導遊團」不值一提！

耶魯大學教授「嗑誠實藥丸」　呼籲學生準備面對死亡！

拜登轟川普自我中心…替國家帶來「4大風暴」　2020大選將贏回美國靈魂

群聚感染大暴走！南韓單日新增破324例「全面失控」　教會：已做好殉教準備

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

華春瑩邀到訪新疆　蓬佩奧：作秀「中共導遊團」不值一提！

耶魯大學教授「嗑誠實藥丸」　呼籲學生準備面對死亡！

拜登轟川普自我中心…替國家帶來「4大風暴」　2020大選將贏回美國靈魂

群聚感染大暴走！南韓單日新增破324例「全面失控」　教會：已做好殉教準備

怕爆變貝魯特2.0！塞內加爾港區2700噸硝酸銨「下令秒移走」　物主求空地遭拒

監視器拍到白衣女在工地漂浮　鐵齒保全嚇到失眠：她是鬼新娘！

連環狂砲對手！川普喊話選民：拜登當選「就是美國一場惡夢」

開始審查俄羅斯疫苗！　WHO強調：有疫苗不代表疫情結束

退出仍想控制！美國上書安理會「重新制裁伊朗」　遭中英法德打臉：沒資格

80年來首度！　川普為弟弟在白宮舉行葬禮：我認為他應得的

華春瑩邀到訪新疆　蓬佩奧：作秀「中共導遊團」不值一提！

規避資產外移限制？過去一年近1.5兆加密貨幣流出中國

精品口罩再添一！BURBERRY「格紋口罩」價格曝光　入手還能做公益

Gail交120字作文功課「中文筆跡」難得曝光！　全網驚嘆：比我美太多了

陳喬恩深夜視訊…富二代男友警告不准上傳！　她照樣PO網「恩愛畫面全曝光」

Google 試圖整合旗下視訊軟體　Duo 將與 Meet 合併

耶魯大學教授「嗑誠實藥丸」　呼籲學生準備面對死亡！

快訊／台中正德醫院工人「右小腿到膝蓋」被工程車輾過！　無呼吸心跳搶救中

《看臉時代》作家確診「高燒喪失味、嗅覺」：死也要畫出完結

達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

國際熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

中共要武統台灣就像征服香港　西方無能為力

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

即／北韓金與正受託「統治國政」！

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

台遠洋漁船被控虐待漁工　美下令禁止交易、入港

女街友將臨盆　護理師路邊協助分娩

撤僑專機罹難者確診！　搜救地成培養皿「26名救援人員」中了

民主黨最新黨綱「刪一中政策」　只剩《台灣關係法》

前川普策士班農　募款詐欺被捕

72hrs瘋狂落雷　加州野火萬人撤離

超狂午睡！越南上班族「5人一室不見頭」

那指收盤創歷史新高！　美股三大指收紅

更多熱門

相關新聞

包子店液化氣罐洩漏！　4名消防員「剛踏入遭炸飛」送醫

包子店液化氣罐洩漏！　4名消防員「剛踏入遭炸飛」送醫

遼寧省瀋陽一間包子店鋪出現火災，消防員趕到現場進行救援行動，但因為店內液化气罐泄漏，早上6時許突然大爆炸，現場一片火海。目前4名消防員受傷，由擔架送往醫院。

黎巴嫩千人暴動　真主黨總統拒請辭

黎巴嫩千人暴動　真主黨總統拒請辭

貝魯特爆炸原因翻盤？「恐攻機率大增」

貝魯特爆炸原因翻盤？「恐攻機率大增」

示威不斷　黎巴嫩進入緊急狀態

示威不斷　黎巴嫩進入緊急狀態

黎巴嫩議員「爆炸後首度開會」

黎巴嫩議員「爆炸後首度開會」

關鍵字：

塞內加爾達卡硝酸銨貝魯特爆炸

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面