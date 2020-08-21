延遲或漏打幼兒常規疫苗　醫師：保護力打折諶孩子暴露風險中

▲受到新冠肺炎影響，兒童疫苗施打率下降至七成多。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到新冠肺炎影響，許多家長因此不敢帶孩子到醫療院所施打疫苗，而根據統計，兒童常規疫苗的施打率竟也下降至七成多。門諾醫院小兒科醫師楊子毅表示，疫苗延後施打或漏打，對於個人保護力有一定程度的影響，尤其半歲以後的小朋友，得到各種疾病的風險會相對提高，建議父母親應讓孩子按時接種疫苗，才是對幼兒健康最大的保護！



延後施打或漏打疫苗的結果，直接影響就是讓孩子的保護力打折，間接則會造成社區群體免疫力的下降。小兒科醫師楊子毅表示，新生兒因為帶有母親懷孕時給的直接抗體，出生後對於許多疾病能夠有免疫力；然而這些抗體在寶寶6個月大後就會逐漸消失，幼童便逐漸暴露於疾病風險之中，這也是寶寶通常在六個月大之後會開始容易被傳染疾病的原因。因此，嬰幼兒在6個月大之前，每一兩個月就得按照疫苗手冊的時程，密集到醫院報到，透過注射的疫苗慢慢建立疾病的長久免疫力。若寶寶在滿6個月大時仍無法打完應該注射的疫苗，極有可能提高感染各種疾病的風險，如：Ｂ型肝炎、白喉、破傷風、百日咳、Ｂ型嗜血桿菌、小兒麻痹、輪狀病毒和肺炎鏈球菌等。

▲延後施打或漏打疫苗會讓孩子的保護力打折。



疫苗延期施打保護力會打折，甚至有的疫苗有年齡限制，錯過了無法再補打，也讓孩童因此暴露於感染風險之中。楊子毅說，以輪狀口服疫苗為例，必須在兒童6個月大以前服用完畢，由於輪狀口服疫苗容易有腸套疊的併發症，因此超過6個月以上幼兒，就不建議再服用，以免增加腸套疊風險。但輪狀病毒是兒童急性腸胃炎最重要的原因，因此對抗輪狀病毒最有效的預防方式就是施打疫苗，千萬不要讓孩童因未準時給予疫苗將暴露於感染風險的環境中，否則得不償失。

▲延後施打或是補打的效果不一定如預期。



醫師表示，嬰幼兒至小學前，常規疫苗的注射最少19針，而以花蓮縣各年齡層的疫苗施打率來看，出生2個月嬰幼兒疫苗施打率約為95%，幼童至2歲半時的施打率已降至56%左右，隨著孩子年齡的增長，環境適應力的提升，家長未按時讓孩子注射疫苗的比率反而增加，儘管小學就學前仍須將該注射疫苗施打完成，但提醒家長，延後施打或是補打的效果不一定如預期，為了孩子的健康，還是準時施打各類疫苗，才能加強保護力。



楊子毅強調，疫苗施打，和孩子防護力息息相關，如果家長因擔心疫情而對進出醫療院所有顧慮，4大原則可供參考。1、可採事先約診方式，減少在院等待時間2、記得進出醫院大小朋友全程戴上口罩3、牢記勤洗手且避免用手觸摸耳鼻4、回到家後立即更換身上衣物，避免接觸殘留的病菌。落實4大原則，防疫期間也能夠安心帶寶寶打疫苗。

►我沒有遲到，是時間遲到了！