　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

延遲或漏打幼兒常規疫苗　醫師：保護力打折諶孩子暴露風險中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲受到新冠肺炎影響，兒童疫苗施打率下降至七成多。（圖／門諾醫院提供，下同）

受到新冠肺炎影響，兒童疫苗施打率下降至七成多。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到新冠肺炎影響，許多家長因此不敢帶孩子到醫療院所施打疫苗，而根據統計，兒童常規疫苗的施打率竟也下降至七成多。門諾醫院小兒科醫師楊子毅表示，疫苗延後施打或漏打，對於個人保護力有一定程度的影響，尤其半歲以後的小朋友，得到各種疾病的風險會相對提高，建議父母親應讓孩子按時接種疫苗，才是對幼兒健康最大的保護！
 
延後施打或漏打疫苗的結果，直接影響就是讓孩子的保護力打折，間接則會造成社區群體免疫力的下降。小兒科醫師楊子毅表示，新生兒因為帶有母親懷孕時給的直接抗體，出生後對於許多疾病能夠有免疫力；然而這些抗體在寶寶6個月大後就會逐漸消失，幼童便逐漸暴露於疾病風險之中，這也是寶寶通常在六個月大之後會開始容易被傳染疾病的原因。因此，嬰幼兒在6個月大之前，每一兩個月就得按照疫苗手冊的時程，密集到醫院報到，透過注射的疫苗慢慢建立疾病的長久免疫力。若寶寶在滿6個月大時仍無法打完應該注射的疫苗，極有可能提高感染各種疾病的風險，如：Ｂ型肝炎、白喉、破傷風、百日咳、Ｂ型嗜血桿菌、小兒麻痹、輪狀病毒和肺炎鏈球菌等。

▲受到新冠肺炎影響，兒童疫苗施打率下降至七成多。（圖／門諾醫院提供，下同）

延後施打或漏打疫苗會讓孩子的保護力打折。
 
疫苗延期施打保護力會打折，甚至有的疫苗有年齡限制，錯過了無法再補打，也讓孩童因此暴露於感染風險之中。楊子毅說，以輪狀口服疫苗為例，必須在兒童6個月大以前服用完畢，由於輪狀口服疫苗容易有腸套疊的併發症，因此超過6個月以上幼兒，就不建議再服用，以免增加腸套疊風險。但輪狀病毒是兒童急性腸胃炎最重要的原因，因此對抗輪狀病毒最有效的預防方式就是施打疫苗，千萬不要讓孩童因未準時給予疫苗將暴露於感染風險的環境中，否則得不償失。

▲受到新冠肺炎影響，兒童疫苗施打率下降至七成多。（圖／門諾醫院提供，下同）

延後施打或是補打的效果不一定如預期。
 
醫師表示，嬰幼兒至小學前，常規疫苗的注射最少19針，而以花蓮縣各年齡層的疫苗施打率來看，出生2個月嬰幼兒疫苗施打率約為95%，幼童至2歲半時的施打率已降至56%左右，隨著孩子年齡的增長，環境適應力的提升，家長未按時讓孩子注射疫苗的比率反而增加，儘管小學就學前仍須將該注射疫苗施打完成，但提醒家長，延後施打或是補打的效果不一定如預期，為了孩子的健康，還是準時施打各類疫苗，才能加強保護力。
 
楊子毅強調，疫苗施打，和孩子防護力息息相關，如果家長因擔心疫情而對進出醫療院所有顧慮，4大原則可供參考。1、可採事先約診方式，減少在院等待時間2、記得進出醫院大小朋友全程戴上口罩3、牢記勤洗手且避免用手觸摸耳鼻4、回到家後立即更換身上衣物，避免接觸殘留的病菌。落實4大原則，防疫期間也能夠安心帶寶寶打疫苗。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
北市公布18家「違規收檢疫者旅館」
iPhone12長這樣！「超精準模型機」實拍照曝光
封殺大陸OTT服務愛奇藝恐下架 　國台辦回應了
葉彥伯哽咽喊「重來還是會做」　陳時中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮「紙錢運鈔車」中元淨車　「紙錢集中燒」全年無休

延遲或漏打幼兒常規疫苗　醫師：保護力打折諶孩子暴露風險中

臭名昭彰「西螺蔬果漂漂河」　電眼狂拍垃圾亂...環保局鐵腕開罰

全球首展坤輿藝境VR 化身康熙看世界乾隆獸譜復活

立法委員蘇治芬爭取養殖漁業用電優惠挺漁民

雲林劍湖山公車站...超簡陋　村長建議設立加蓋候車亭

科技安南幸福台江　 安南警巡守中隊常年訓練首創視訊頒獎表揚

宜蘭翻轉營養午餐新食代　團膳主廚大會師　打造特色佳餚

「內輪差」死角變死神　大車安裝視野輔助系統可對抗

達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

花蓮「紙錢運鈔車」中元淨車　「紙錢集中燒」全年無休

延遲或漏打幼兒常規疫苗　醫師：保護力打折諶孩子暴露風險中

臭名昭彰「西螺蔬果漂漂河」　電眼狂拍垃圾亂...環保局鐵腕開罰

全球首展坤輿藝境VR 化身康熙看世界乾隆獸譜復活

立法委員蘇治芬爭取養殖漁業用電優惠挺漁民

雲林劍湖山公車站...超簡陋　村長建議設立加蓋候車亭

科技安南幸福台江　 安南警巡守中隊常年訓練首創視訊頒獎表揚

宜蘭翻轉營養午餐新食代　團膳主廚大會師　打造特色佳餚

「內輪差」死角變死神　大車安裝視野輔助系統可對抗

達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

農曆七月就要這一味！《毛骨悚然撞鬼經驗》連播兩集　佐藤健受驚撞鬼

當小米酒遇上高梁酒！金門花蓮包機互飛　雙城互惠遊帶動商機

馬大偉解盤／NBA獨行俠vs.快艇　東東太強獨行俠瞬間成長

台南安平造船廠吊掛漁船引擎　工人慘遭擊中頭部送醫身亡

棉花糖白汪滾進「巧克力大噴泉」　媽氣炸想料理...網笑：土窯啦！

中職／張志豪膝蓋有點腫未先發　兄弟拉上左右牛棚投手

畫面還清白！暴龍總裁慶封王遭警猛推還挨告　沉痛聲明：只因我是黑人

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

中職／幻象2000全猿主場衝場　中職史上第5次

烏龍密醫冤案終還清白　台中精神醫師：10年網路霸凌向誰討公道

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

社頂公園傳失蹤　魔神仔作怪

屏科大碩士失蹤8天　家屬痛心發聲

一家6口東港爽吃霸王餐　海產店揭刁難內幕

彰化公衛護理師爆料：被長官要求騙民眾

鬼門開　屏東最兇廢棄醫院「鐵門打開」

西螺惡臭漂漂河　環保局鐵腕開罰

雲林134年製麵舖　「麵條界的馬卡龍」擦亮百年招牌

中捷站名大戰！市府通過8站名出爐

救人不分國界新營警開道協助就醫

葉彥伯另一身分遭起底！關鍵10天過程曝

張榮志選前之夜　謝龍介助講氣氛high

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

日本空運「水田熊手」　生態青農讚好用

全國氣候變遷執行評比　中市府特優9連霸

更多熱門

相關新聞

FDA官員打臉川普「選前疫苗論」

FDA官員打臉川普「選前疫苗論」

川普曾表示，新冠疫苗可能在11月就能批准生產。公衛界普遍擔心，川普可能在疫苗缺乏有力數據證明下，急著向FDA施壓批準。生物製劑評估及研究中心主任馬克斯（Peter Marks）發誓，如果在沒有證明新冠疫苗有效且安全的狀況下，川普就批准疫苗，他將會立即辭職。

港府已向各大藥廠採購疫苗 林鄭月娥：視疫情恢復影院、運動場所營運

港府已向各大藥廠採購疫苗 林鄭月娥：視疫情恢復影院、運動場所營運

俄國疫苗展開「4萬人臨床測試」

俄國疫苗展開「4萬人臨床測試」

WHO開始審查俄羅斯疫苗

WHO開始審查俄羅斯疫苗

國光「新冠疫苗」拿到首張核准函！

國光「新冠疫苗」拿到首張核准函！

關鍵字：

新冠延遲漏打幼兒常規疫苗保護力打折風險

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面