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港府已向各大藥廠採購疫苗　林鄭月娥：視疫情恢復影院、運動場所營運

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▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（21日）召開記者會，除宣布全民普檢實施計畫，對於疫情反覆，港府也提出向世界各大製造商採購疫苗及等待大陸疫苗問世可給予香港支持等政策。林鄭月娥表示，未來一周會觀察確診案例下降趨勢是否持續，考慮恢復餐廳晚間堂食，重開戲院、美容院運動場所。

▲港府未來一周將視疫情評估恢復晚間堂食。（圖／路透）

▲港府未來一周將視疫情評估恢復晚間堂食。（圖／路透）

林鄭月娥強調，普及自願檢測只需檢驗一次，化驗能力來自中央，「這一能力是特區政府無能力展開。」林鄭月娥在記者會上除感謝中央政府承擔實驗室內的檢測人員和服務，同時也重申實驗室外如何採集檢體、樣本運送，均是特區政府負責。

至於如何實施普檢， 公務員事務局長聶德權表示，自9月1日起推行7日，視進度延長不超過7日，即整個計劃不超過14日。他強調，檢測對象排除不適合的人士，如鼻、咽喉有疾病，以及6歲以下兒童，「無病徵、持有香港身份證的市民都可參與。」

▲香港特首林鄭月娥率領部會首召開記者會說明新冠肺炎疫情情況。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥率領部會首召開記者會說明新冠肺炎疫情情況。（圖／路透）

此前陸續針對特定群組、餐飲業等相關人士實施檢測，遭外界批評是大海撈針、勞民傷財，林鄭月娥也提出反駁，她表示，只要能多找到一個確診個案，就能使該特定群體相對安心。

有鑒於香港疫情反覆，冬季爆發期也即將到來，香港特別行政區政府食物及衞生局局長陳肇始表示，特區政府已向世界各製造商簽約採購疫苗，同時也向中央政府提出需求，待疫苗面世後可支持香港。

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