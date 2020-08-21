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蘋果官方出包！自爆iPhone 12發表會9/10亮相

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▲▼iPhone 12發表日期疑似曝光。（圖／翻攝自MacRumors）

▲iPhone 12發表日期疑似曝光。（圖／翻攝自MacRumors）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果發表會日期疑似曝光！蘋果稍早被發現在YouTube上進行直播測試，疑似隱私設定未調整，直播上限時間清楚顯示為9月10日，意外提前揭曉發表會日期。

據科技網站《MacRumors》報導，有多名網友發現蘋果官方YouTube頻道忽然釋出了直播預告，標題寫著「TEST」（測試），時間預定為9月10日，而封面則為今年WWDC開發者大會的預告圖。雖然蘋果迅速刪除了該直播預告，但仍遭網友截圖於社群網站流傳。

不過，雖然直播測試顯示的是9月10日，但目前尚無法確定發表會日期就是當天，《MacRumors》指出，這可能只是為測試直播機輸入的日期，也可能是去年秋季發表會的日期。此外，9月10日為周四，蘋果不常於周四舉辦活動，再加上此前不少供應鏈及蘋果官方都有直接或間接地表示新iPhone將延後數周上市，因此今年發表會的日期可能也會有所延後。

日前，推特爆料達人Jon Prosser透露，今年的新iPhone將會在10月12號正式亮相，他先前曾準確預告iPhone SE的發布日期。目前大部分科技媒體都認為9月10日不大可能是活動日期，甚至9月7日當周都不太可能，畢竟9月7日為美國勞動節，為假日，而周五則為9月11日，蘋果不可能在這些日期內舉辦發表會。

若發表會不在10月登場，則較有可能的日期應為9月14日當周。

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