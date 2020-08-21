影／iPhone 12長這樣？超精準模型機流出

記者邱倢芯／台北報導

每年iPhone發表會前，市面上總是會流出幾版的新iPhone模型機，而《ETtoday新聞雲》記者這次也透過友人取得了今年新iPhone的模型機；據了解，此一廠商每年所推出的模型機無論是外觀或是重量上都與後來推出的新機差異不大，準確度相當高。

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

外傳，今年Apple將推出的新iPhone將有四款，分別是平價版雙鏡頭（5.4吋、6.1吋），以及專業版（6.1吋、6.7吋）；而這次的模型機僅以尺寸區分，因此記者僅取得了三款模型機（平價款與專業版皆有6.1吋選擇）。

這次的iPhone 12系列新機走了「回頭路」，機身邊框並非採用iPhone 11一樣的圓弧狀，而是「致敬」了iPhone 4的扁平邊框。

▼iPhone 12系列機身邊框「致敬」了iPhone 4的扁平邊框。（圖／記者邱倢芯攝）

這次iPhone 12系列與iPhone 11系列的外觀設計差異，皆是以邊框、相機模組、按鍵是否突出為主。以iPhone 12與iPhone 11兩系列中機身最大的版本為例，iPhone 12系列中最大尺寸選擇為6.7吋，而iPhone 11 Pro Max則僅有6.5吋。

▼iPhone 11 Pro Max 6.5吋（左）與6.7吋iPhone 12（右）。（圖／記者邱倢芯攝）

從照片中就可看得出來，6.7吋iPhone 12的尺寸較6.5吋iPhone 11略大一些，且鏡頭模組似乎也較iPhone 11大了一點。

▼6.7吋iPhone 12（右）的鏡頭模組較6.5吋iPhone 11（左）略大一些。（圖／記者邱倢芯攝）

若將兩支手機疊在一起，就可以明顯地看得出來邊框的差異；iPhone 11系列邊框採用的是圓弧設計，而iPhone 12系列則是扁平邊框，致敬當年的iPhone 4的邊框。另外，iPhone 11系列的實體按鍵較凸，而iPhone 12系列則似乎配合扁平邊框，因此按鍵設計為平貼機身。

▼iPhone 11系列的實體按鍵較凸（上），iPhone 12系列按鍵設計為平貼機身（下）。（圖／記者邱倢芯攝）

而若是要比較iPhone 12（6.1吋），其所對應的應是為iPhone 11（5.8吋），從照片中可以明顯地看得出來iPhone 11（5.8吋）的尺寸小於iPhone 12（6.1吋）。

▼6.1吋iPhone 12（左）與5.8吋iPhone 11（右）。（圖／記者邱倢芯攝）

若將兩支手機疊在一起，乍看之下會覺得iPhone 12系列與iPhone 11系列的機身厚度差不多，不過記者將兩支手機平方在一起用手觸摸時，認為iPhone 11系列略厚於iPhone 12系列手機，不過差異並沒有太大。

▼iPhone 11系列（上）略厚於iPhone 12系列手機（下），不過差異並沒有太大。（圖／記者邱倢芯攝）

最後就是iPhone 12（5.4吋）與iPhone SE 2020（4.7吋）的外觀比較；雖然iPhone SE 2020的螢幕尺寸較iPhone 12（5.4吋）小，但由於iPhone SE 2020配有實體按鍵、螢幕邊框也較粗，因此iPhone 12（5.4吋）的機身尺寸比iPhone SE 2020小了不少。

▼iPhone SE 2020（左）的螢幕尺寸較5.4吋iPhone 12（右）小，但是機身尺寸是5.4吋iPhone 12較小。（圖／記者邱倢芯攝）

不過記者認為，iPhone 12（5.4吋）的手感相當好，現在大部分的手機都需要雙手握持才比較好操作，但是iPhone 12（5.4吋）小巧的機身相當適合喜歡單手操控，或是手掌較小的女性使用。

▼iPhone 12（5.4吋）握持手感相當好，適合手掌較小的女性使用。（圖／記者邱倢芯攝）



整體來說，雖然iPhone 12系列的外觀設計上與iPhone 11系列差異不大，不過在一些細節上的修改，仍是讓人相當期待今年的新機，屆時正式推出時若是有更多顏色可選擇，以及搭載5G網路功能，那麼勢必會在手機市場再掀起一波討論話題。