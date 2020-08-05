▲ 岳明國小環島航向太平洋，抵蘭嶼由海巡守護「光腳號」向海致敬 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

宜蘭縣岳明國小「光腳號」7月14日至8月9日展開為期27天跳島環台行程，原訂於8月3日抵達蘭嶼，因遇「哈格比」颱風攪局行程延後，但小帆手們不畏風浪航向太平洋於4日平安抵達蘭嶼，與蘭嶼椰油國小師生進行交流，探索蘭嶼多樣性海洋生物及認識達悟族特殊海洋文化。並於5日11點出發航向綠島南寮漁港，期間均由海巡署派艇實施戒護，預計於7日再次揚帆啟航前往花蓮，逐步完成本次繞島計畫。

因哈格比颱風外圍環流影響，台東及蘭嶼海域風浪狀況不佳，但絲毫沒有對岳明國小的小帆手們造成影響，4日下午在第15海巡隊線上巡防艇PP-3568艇接替守護下抵達蘭嶼開元漁港，並由第13岸巡隊簡明勝隊長及第15海巡隊曾俊瑜隊長到場迎接及慰勉小帆手們一路航程辛勞；5日東部分署更特別由黃瑞源副分署長前往綠島為小朋友們加油打氣，顯示海巡署對於此次活動的重視，希冀以此深具意義之活動，展現參與人員知海、識海、親海，進而推及海洋保育之愛海具體行動。

第13岸巡隊表示，海巡署積極響應行政院「向海致敬」的政策及「開放、透明、服務、教育及責任」五大原則，「光腳號」帆船跳島環臺行程海巡全程接力，岸海戒護工作不間斷，顯見海巡對於海洋教育與保育的重視。

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