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「總統表哥」捲大同經營權之爭　評論董座林郭文艷挨告...一審無罪

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▲▼大同最大持股股東王光祥8/10召開記者會，會中要求經濟部長要勇於任事終結大同630之亂，並提出五大承諾，承諾在取得大同經營權後依定會擦亮大同這塊招牌。（圖／記者湯興漢攝）

▲「總統表哥」王光祥評論多項大同經營策略，遭董座林郭文艷不滿提告，北院日前判他無罪。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

總統蔡英文的遠房表哥、三圓建設董事長王光祥，捲入大同經營權之爭，於2018年多次在媒體前，批評大同董座林郭文艷，並質疑公司處分資產，內情可能不單純，引林郭文艷不滿，提告妨害名譽，北院日前判王光祥無罪。

大同股東分為市場派、公司派，雙方為爭奪經營權，於近期不斷鬧上媒體，雙方更互提多起訴訟；市場派代表之一的王光祥，於前次出庭時提出自身經歷，認為評論都有依據，並表示不解為何對方一直將他抹為「中資」。

王光祥於2018年間，多次批評大同經營策略，於10月間受訪時，評論大同想賣位在仁愛路的「祖產」芙蓉大樓，「內情可能不單純」，又在之後的記者會上，放上寫有「林郭文艷荒腔走板」的背板，又於12月指大同不做好公司治理、「打假球」對股東沒有責任感可言，種種評論引林郭文艷不滿提告。

法院認為，王光祥評論大同賣芙蓉大樓，記者寫道「項莊舞劍，意在沛公」，僅為報導中的整理，並非王光祥所說，至於「荒腔走板」只是背板上的文字，他也沒講；而林郭文艷曾稱華映已「轉虧為盈」，之後卻無預警宣布公司重整、債務協商，王光祥對此評論是大同「打假球」，法官也認為是善意評論。

法官審酌林郭文艷的控訴，認為部分王光祥評論有據、部分是媒體所載，或並非王光祥個人所說，判決無罪。

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