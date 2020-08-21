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陳其邁以準市長身份進市府　小內閣名單一一曝光他證實了！

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▲準高雄市長陳其邁及副總統賴清德 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲準高雄市長陳其邁。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

準高雄市長陳其邁預計24日正式就職，外界關心的小內閣人選也紛紛浮上檯面，陳其邁21日以準市長身分參加市府活動，另外也證實3位副市長人選為前台北市副市長林欽榮、前高雄市副市長史哲、經濟部技術處長羅達生。另外也公布青年局局長為趙天麟團隊發言人兼公關長的張以理。

副總統賴清德、台南市長黃偉哲及台南市做工行善團21日共同拜訪高雄，分享副總統在擔任台南市長期間，結合各修繕相關工會志工推出「住安心，享溫馨－有情有疼心ㄟ厝」計畫，協助弱勢職災勞工家庭及獨居長者修繕房屋的經驗，並與本市提供公益善舉的工會進行經驗交流座談。除代理市長楊明州出席外，而即將上任的陳其邁以新科市長身份，首度進到市府參加活動，也上台致詞。

▲準高雄市長陳其邁及副總統賴清德 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲陳其邁以準市長身分受邀參加記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

外界關心小內閣名單，陳其邁21日證實三名副市長人選為前台北市副市長林欽榮、前高雄市副市長史哲、經濟部技術處長羅達生，主要考量以工務、文化、經濟為條件。羅達生是國立臺灣科技大學管理學博士，曾任經濟部技術處副處長、經濟部工業局電子資訊組組長，並擔任過經濟部加工出口區管理處三組專門委員、組長等職，對高雄並不陌生，一路從基層爬升，除了是專業文官，更熟悉產業及實務運作。陳其邁此次向中央借將，是要借重他對科技產業及招商引資的專長。

林欽榮在陳其邁當代理高雄市長時，便擔任工務局長一職，當時更與陳其邁合力推動港市合一，拆除高雄港圍牆。後來在更歷任高雄市都發局長、新竹市都發處長、台南市副市長，後來在台北市長柯文哲當選後任台北市副市長。2018年陳其邁參選高雄市長時，他就曾拍攝影片，大讚陳其邁。而林欽榮對於都市發展及工務相關領域均非常嫻熟，且其風格以魄力出名，他在台北市副市長任內，最為人所知的就是，用短短6天時間拆除台北市忠孝橋引道，讓北門重見天日。除此之外，林欽榮在台北市政府也負責智慧城市的推動，與陳其邁的政策理念有相當默契。

史哲於2006年陳菊當選高雄市市長，史哲隨之進入高雄市政府，先任高雄市政府新聞處處長，後轉任高雄市政府文化局局長，於2016年，原副市長陳金德接任中油董事長，而升任副市長。

▲▼張以理參選高雄三民區市議員。（圖／張以理提供）

▲張以理曾參選高雄三民區市議員。（資料圖／張以理提供）


另外，現任高雄市代理市長楊明州因熟悉市政，經驗豐富，內定回任市府秘書長；本名洪羽珊的民視記者阿布斯，因具備年輕、女性及專業媒體人特質，且有極大熱情，受到陳其邁讚賞，內定原住民事務委員會主委。而青年局長則是立委趙天麟團隊發言人兼公關長的張以理，他年僅32歲，曾加參過三民區高雄市議員黨內初選，但最後沒有出線；水利局長則由現行的市府代理首長團隊延攬水利局代理局長蔡長展入閣。蔡長展具有工程博士學位背景，也是前市長陳菊的水利局長。

至於局處首長部分有包括工務、水利、社會、勞工、消防、環保、捷運、法制、地政局等單位由文官出任，陳其邁表示，21日下午會公布完整名單。

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