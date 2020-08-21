港「全民普檢計畫」最快今日公布　「為期兩週」或於9/1起開始實施

▲對於新冠肺炎疫情，香港即將實施社區普檢計畫。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港昨（20日）新增18例新冠肺炎確診病例，港媒報導，特區政府最快於今（21日）公佈「社區普及檢測」計劃詳情，該計劃將於9月1日起實施。據了解，該項普檢計劃將由註冊醫生、護士領隊監察，醫護學生負責採樣，此外，特區政府會提供足夠的培訓及防護裝備，包括N95口罩及保護衣等。

▲香港新冠肺炎確診案例數起伏不定。（圖／路透社）

香港《文匯報》報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君20日在疫情記者會上表示，雖然當日香港新增18例新冠肺炎確診個案，是自7月8日以來單日最低，也是第18日維持每日雙位數增長，但20日的確診數字不完全準確，「昨（前）日颱風令不少市民延誤交回樣本，檢測的個案減少，確診數也減少。」

由於香港自7月5日新冠肺炎第三波疫情爆發，每日確診總數起伏不定，不明源頭個案仍佔三至五成，再加上不明源頭個案偏高顯示社區存在大量隱形患者。對此，香港呼吸系統科專科醫生黃敬恩認為，大規模社區普及檢測的目的是找出這些沒有任何症狀的隱形患者，及時讓他們接受隔離治療，借此截斷病毒的傳播鏈，使得其他人不會因為接觸到他們而受感染。

此外，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也在節目上表示，全民檢測參與人數愈多愈好，起碼應有500萬至600萬人，「全民檢測無需要定期做，只需要視乎行業風險，為高危行業員工定期檢測。」