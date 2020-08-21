雷皓明／兒童保單死亡理賠修法　開放61.5萬為限之喪葬費

▲爭論多時的《保險法》第107條修正案日前三讀通過，未來未滿15歲孩童身故，家人可領取61.5萬元內之喪葬費。（圖／pakutaso）

我們在買保險時，常會聽到這項保險商品有多少的「保障」，而這個所謂的保障是什麼？以壽險為例，壽險中的身故保險金，其功能在於能夠用保險金來支出「喪葬費用」及「延續被保險人的照顧責任」，保障受益人能夠在被保險人死亡時，有一筆保險金可以運用，而不至於無法生活或無法料理後事。

然而，壽險的被保險人如果是「未滿15歲的兒童」，則有所不同。依照這次《保險法》新修正後的第107條（註1）規定，兒童的身故案件目前只能領取喪葬費用部分的給付，且不能超過61.5萬元。

以上針對不能領取全額理賠、只能領取喪葬費用的理由在於，未滿15歲的兒童絕大多數並不是家中的經濟來源，不會讓父母有「頓失經濟支柱」而需要依靠保險理賠來維生；也很難期待兒童在生前有肩負其他人生活費用責任的可能。這樣一來，15歲以下兒童身故保險金的主要功能，通常只剩下用於「喪葬費用」。

而另一個理由則是，為了避免「道德風險」。

為詐保而製造兒童意外的道德風險

所謂道德風險，白話的意思就是「詐保」。

《保險法》中為了避免道德風險，會要求被保險人要書面同意，但是對於未滿15歲的兒童來說，這一層把關有可能就會失靈。所以，為了避免有心人士故意製造兒童的保險事故來獲得保險金，《保險法》規定不能對於15歲以下兒童理賠身故保險金，希望藉此杜絕道德風險。

殺害子女的詐保案件雖然極少發生，但卻真實發生過：民國五十年代李明璋縱火燒死兩名女兒、之後是陳瑞欽殺害三名子女；民國九十年代也曾發生過一名賴姓父親將女兒推下水圳意圖詐保，所幸最後沒有成功。因此《保險法》直接規定，未滿15歲兒童身故，保險公司只能給付喪葬費用，而且直接規定喪葬費用的標準，不得超過《遺產及贈與稅法》第17條有關遺產稅喪葬費扣除額（123萬）的一半，也就是不能超過61.5萬元。

不過，61.5萬的理賠額就完全不會有道德風險嗎？這誰都很難保證。

我認為，比起此次修法直接規定喪葬費用的上限，更好的做法可以用「實物給付」方式，依照實際的喪葬需求來做風險轉移，讓保險公司以提供實際的服務來代替金錢給付，避免直接給付金錢，讓道德風險再現；縱使要用金錢給付的方式理賠喪葬費用，除了現行《保險法》設定的給付金額上限之外，更應該要限制投保張數（一人僅限一張），才不會辜負修法的美意。

註1：《保險法》第107條



以未滿十五歲之未成年人為被保險人訂立之人壽保險契約，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於被保險人滿十五歲時始生效力。前項喪葬費用之保險金額，不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之一半。前二項於其他法律另有規定者，從其規定。

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。