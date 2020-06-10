「兒童保單」改版重點曝光！壽險公會提3大釐清　6家保險公司速推合法新商品

▲兒童保單改版，讓民眾擔心無法提供小孩最完善的保障。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

《保險法》第107條修正案將於12日生效，規定15歲以下兒童保單，限額61.5萬元的喪葬費用。不過壽險公會提出「3大重點釐清」，即現行保單仍可繼續銷售、兒童仍可購買多張保單、目前有6家保險業者已推出合乎法令且具喪葬費用給付的新兒童保單。

壽險公會指出，《保險法》修訂對15歲以下投保者影響最大，依現行規範15歲以下傳統型保單，僅能以返還所繳保險費加計利息設計，投資型商品只能以返還保單帳戶價值方式給付；也就是說，15歲以下的兒童並無法享有真正的身故保障，萬一發生事故時僅能拿回自己所繳的保費或累積的帳戶價值，實際並無保險保障分散死亡風險。

立法委員修改《保險法》107條，主要是希望未滿15歲以下兒童若不幸身故，不是退還保險費加計利息，而能有一定程度的保障，因此，評估15歲以下孩童也應享有「保險帶來風險分散」的好處，讓該年齡區間兒童也能享有身故保障。

不過兼顧道德風險考量，設定身故保障需以遺產稅喪葬費用扣除額的一半為限，以目前的規範即以61.5萬元為身故保障上限。

壽險公會表示，經與金管會溝通後，現行退還保險費加計利息給要保人的保單，並未違反《保險法》107條法令的規範，因此現行以身故退還所繳保險費的壽險及綜合型商品（含住院醫療、重疾或長照等）仍可繼續銷售。

至於7月1日後的壽險保單，若15足歲以下也需符合死亡保障門檻法則，則需提供具喪葬費用的給付內容，並列入通算，即通報合計額度，但考量立法原意及市場需求，如果保戶首張保單已滿61.5萬元，想再投保第二張以上保單時，要保人需簽屬同意聲明書後才可投保。

壽險公會解釋，目的是為了協助要保人瞭解在15足歲前身故時，超出額度部分將採退還保費處理；所以，《保險法》第107條修訂實施後，兒童仍可購買多張保單，充分為未來保險風險進行規劃。

目前至少有國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、新光人壽、台灣人壽及全球人壽等6家保險業者，立即推出具喪葬費用給付的保險商品。壽險公會表示，除原有的保險商品外，兒童更可藉由此次《保險法》修訂而買到具身故保障的商品，建議家長可先盤點自家寶貝的保險缺口，盡快補足孩子的保障。