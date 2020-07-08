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兒童保單改版「害父母超慌亂」！保險專家幫畫重點：了解新舊差異　再將醫療列入核心

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▲家人，小孩，家庭，孩子，照顧，教育，兒童，小朋友。（圖／pakutaso）

▲兒童保單改版，民眾擔心無法提供小孩最完善的保障。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

《保險法》107條修正案已正式上路，適用新法的兒童保單於7月1日上路後，讓不少父母提出疑問，過去幫小孩買的保單是否跟著新法改變、未來保單又該如何規劃？保險專家指出，新舊保單的差別在於「舊保單保費精省、新保單提供保障」；另外，除了規劃壽險之外，也應以醫療列入核心保障，循序漸進補足重大傷病與失能險。

錠嵂保險經紀人北四營業處區經理林彥雨表示，兒童保單變革最大差異在於死亡保險金；若有給付身故保險金，條款如有載明未滿15歲的兒童身故，僅能拿回所繳保費加計利息，年滿15歲後才能按身故保額請領死亡保險金。

新制上路後購買的兒童保單，未滿15歲身故，則新增身故死亡保險金，但必須在喪葬費用限額61.5萬元以內。

林彥雨指出，父母在新制前幫子女買的保單，其保額不會隨著《保險法》修正而改變，因為新的兒童保單提供喪葬費用，保費較之前的兒童保單高；若在新制上路後，父母想幫兒童添加保額，保險公司將請家長簽署聲明書，表明已清楚新舊保單差異。

▲家人，小孩，家庭，孩子，照顧，教育，兒童，小朋友。（圖／pakutaso）

▲除了規劃壽險之外，也應以醫療列入核心保障，循序漸進補足重大傷病與失能險。（圖／pakutaso）

除了幫子女規劃壽險保障，林彥雨認為，也應以醫療保障為核心，以「醫療、重大傷病、失能」循序漸進規劃。首先，應補足「實支實付」住院醫療險，現在多以「雙實支」，也就是同時投保2張「實支實付」住院醫療險為規劃，可選擇有副本理賠、條款載明開放門診手術給付的保單，雜費理賠限額合計建議達20萬元。

至於重大傷病險部分，則是被保險人領取重大傷病證明，保險公司即給付一整筆的重大傷病保險金，主要可轉嫁小孩產生的重大傷病如癌症，以及先天性疾病所產生的醫療費用，減輕經濟負擔。

另外，林彥雨指出，失能扶助險分有「終身型」與「定期型」2種，兒童投保終身型失能險，保費相對便宜，而定期險的保費則更為精省，適合預算有限的父母，不過也建議每月理賠的失能扶助保險金至少要3萬元以上，轉嫁父母照顧子女的薪資損失。

【延伸閱讀】

「兒童保單」改版重點曝光！壽險公會提3大釐清　6家保險公司速推合法新商品

 
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