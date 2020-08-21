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弒母又一件！宜蘭逆子鐵槌弒母還回房打手遊　無期徒刑定讞

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▲▼宜蘭男子吳文榮鐵鎚弒母，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲宜蘭吳姓男子鐵鎚弒母，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭市吳姓男子失業在家多年，日夜顛倒、躲在房間打手遊。2018年8月間凌晨，他不滿母親叨念，竟持鐵鎚痛毆母親，最後以鐵鎚手柄勒斃母親。吳男犯案後竟冷靜清洗血衣，躲回房內繼續打手遊。一二審均將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

檢警調查，死者為68歲的婦人，在宜蘭市經營冰果店已經數十年。婦人與從事裝潢業丈夫育有2女2子，一家6口同住在冰果店的透天厝樓上。么子吳姓男子現年43歲，過去雖跟隨父親從事裝潢，但案發前4年已經失業，而他自認父母從小就對他不友善，長久以來與家人關係疏離，失業後更無所事事，整日沈迷手遊長期關在房間中，直到凌晨時間才出房門覓食；而婦人愛子心切，總會為吳男準備飲食。

案發當天凌晨，吳男到廚房覓食時，正好遇到婦人，婦人叨念吳男不外出工作又在案發前一週與姐姐爭吵，還踹壞房門門鎖。吳男不滿，與母親口角，隨即回到房間取出裝潢用的大鐵鎚，返回廚房，持鐵鎚自後方襲擊母親頭部及後腦勺，母親倒地哀嚎：「不要敲我啦！我是你媽耶！」吳男不理會，繼續敲擊，打暈母親後，再以鐵鎚手柄部分壓勒母親頸部致其窒息死亡。

吳男行兇後，先進房清洗沾染血跡的手腳，接著將血衣血褲放進洗衣機內清洗，接著回房繼續躺在床上打手遊，全程放任母親倒臥在血泊中。父親凌晨3點多驚醒，赫然發現母親不在身旁，下樓後才發現這起慘案。警方到場調查，在吳男指甲、臥房排水口、洗衣機旁發現大量血跡，吳男才坦承犯案，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

宜蘭地院一審審理時，律師雖主張吳男有精神疾病，行為時失去辨識能力而應免責，但一審法院依照鑑定意見，仍認定吳男並未失去辨識能力而應有責，重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審，高等法院仍認定吳男有罪，考量他與家人互動差、犯案手段殘酷，但本案乃臨時起意而犯，並非預謀犯案，高院因此仍量處無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。
 

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