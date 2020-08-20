給說法／鳩占鵲巢還裝潢，除了傻眼還該負哪些刑責

▲擅自侵入他人住宅還入住，必須背負竊占罪的刑事責任。（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據報導，桃園市一位婦人發現一戶公寓二樓長期無人居住，竟然自行破門而入，並丟棄屋內家具，且自行花費28萬元進行裝潢，最後入住長達一年之久才被屋主發現。這位婦人需要負哪些法律責任？自費裝潢的部分能夠算是她自己的嗎？

侵占他人住宅當然有刑事責任

婦人擅自侵入他人住宅，所以有《刑法》第306條侵入住宅罪的適用，順便一提，因為我國侵入住宅罪位於《刑法》「個人法益章節」，所以應該只有在私人所居住的地方才會成立此罪。

另外，「鳩占鵲巢」的行為也已觸犯《刑法》第320條第2項的竊占罪。竊占，除了要「破壞原占有支配關係」外，還必須具備「持續性」及「排他性」，才會構成竊占罪的不法占有要件。而該婦人既然已經持續占據房子一年之久，當然是符合上述要件。

因為竊占房屋的行為包含侵入住居，所以會視為同一行為處罰，最終僅會論處第320條之竊占罪。

自費裝潢需要還給侵占者嗎

至於民事的部分，因為該婦人長期占用他人房屋，所以依照《民法》第184條的侵權行為規定，屋主是可以向婦人求償的。但婦人也自費裝潢過房屋，那麼這些裝潢的部分又該怎麼計算呢？

依照《民法》「不當得利」的規定，如果無法律上的原因而獲利，致他人損害，應該要返還其利益。這麼說來，難道反而要屋主返還這些裝潢金額嗎？聽起來就很不合理對吧！這種情況在學理上就被稱為「強迫得利」。

強迫得利的運用方式在學理上眾說紛紜，例如：

1.因為受益人（屋主）可以請求受損人（婦人）除去添附之物（裝潢），所以實際上根本沒有利益獲得可言，當然就不用負返還義務。

2.受益人（屋主）雖然客觀上有增加財產，但是因為這違反他的意願，所以就受益人主觀而言，其實並無財產增加，也因此不用負返還義務。就算認為有利益，也可以主張所受利益不存在，而不負返還責任。

3.基於誠實信用原則，因為受損人（婦人）屬於惡意當事人，所以並無不當得利之請求權。

4.不當得利出自於受損人（婦人）不法的給付行為，所以依照《民法》第184條第4項的規定，「因不法原因而為給付者，不得請求返還。」

不論怎麼解釋，其實都是屋主不用返還裝潢費用的意思！在實務上，強迫得利的狀況一般是類推適用《民法》第182條第1項規定，主張「所受的利益不存在」，所以不需要返還或償還價額。

別人的家不管怎麼樣都還是別人的，就算一直都沒有人住，還是不可以「物盡其用」，隨便寄居在別人的房中。這下子，這名婦人不但等於免費花錢幫別人裝潢，還要賠錢、吃官司，得不償失！（本文轉載自法操FOLLAW）

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