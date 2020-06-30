　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

父母買兒童保單有訣竅！　掌握成長3階段挑出高CP值保單

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼兒童遊戲,小孩,公園玩樂,幼兒。（圖／記者季相儒攝）

▲父母買兒童保單時，應留意成長過程3階段來規劃，將保障一網打盡。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

立法院三讀通過保險法第107條修正案通過，必須限額給付喪葬費用，理賠上限為61.5萬元，不少家長擔憂兒童保單的保費也會跟著調漲，台灣人壽對此建議，父母可善用定期險搭配附約的高CP值規劃法則，為孩子成長各階段所需的保障一網打盡。

過去未滿15歲的小孩壽險保障，只能退還保費加利息，這次修正案通過後，最高保障額度調整為61.5萬元，不過隨著保險業者成本提高，市場擔憂是否產生保費調漲的情況，父母也擔心是否會增加保費支出。

台灣人壽表示，從保險規劃「安、穩、傳」三層次來看，最基本的安全防護網分為「壽險、意外、醫療、癌症、重大疾病和失能長照」共6大保障，即使是兒童也不例外。

舉例來說，孩子剛出生時，往往是父母經濟壓力最重的時候，定期險主約搭配附約方式規劃，仍可保有孩子完整保障，用小保費換取大保障，會是父母可負擔與較好的安排。

台灣人壽指出，兒童成長過程有3個時間點，以新生兒階段來說，父母為給孩子一份安心的保障，都會先規劃基本的套裝保障；上幼兒園後，由於開始與其他小朋友頻繁接觸，腸病毒或細菌性感染等疾病交叉感染風險提高，一旦住院父母通常也必須請假照顧小孩，因此階段應提高醫療險日額，住院日額建議不低於3,000元，舒緩父母因臨時照顧小孩請假的壓力。

至於上小學後的階段開始學習獨立，如自行上學，搭捷運、坐公車或騎腳踏車等上下學途中，或因參與學校社團等活動，發生意外受傷的機會增加，該階段可再加強意外醫療（如骨折、燒燙傷等）保障。

ET快訊
快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫
快訊／午後雷雨彈開炸！　中部以北10縣市「大雨特報」
上官網買特斯拉Model 3突當機！他狂按「確認」2hrs…
兇嫌逃逸畫面曝！社區訪客紀錄留假名　前女友「心臟被捅破」慘死
蘿莉塔碩士高學歷遭質疑「有畢業嗎？」　亮出2大鐵證回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

父母買兒童保單有訣竅！　掌握成長3階段挑出高CP值保單

1家申請、多家理賠！　11保險公司組「理賠大聯盟」7月1日上線

「保險4大新制」7月上路！保費連環漲價恐貴30%　儲蓄保單不再是存錢工具

砸97.8億元取得「國泰營區70年地上權」！全球人壽：擬開發自用總部A+級辦公大樓

桶柑保險來了！明台產險「首波開賣縣市」曝光　農委會提供保費二分之一補助

網路投保星座數據大解密　摩羯、水瓶座傷害險保最大！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

父母買兒童保單有訣竅！　掌握成長3階段挑出高CP值保單

1家申請、多家理賠！　11保險公司組「理賠大聯盟」7月1日上線

「保險4大新制」7月上路！保費連環漲價恐貴30%　儲蓄保單不再是存錢工具

砸97.8億元取得「國泰營區70年地上權」！全球人壽：擬開發自用總部A+級辦公大樓

桶柑保險來了！明台產險「首波開賣縣市」曝光　農委會提供保費二分之一補助

網路投保星座數據大解密　摩羯、水瓶座傷害險保最大！

今年出不了國「省了不少錢？」網秒吐槽花更多　猛怨：國旅被宰得更慘

LIVE／大同市場派完敗　召開記者會對外說明

村長未積極反採礦…村民火大　宜蘭中華村7/4罷免投票！147票定生死

蓬佩奧加碼反制「港版國安法」　趙立堅：中國不是嚇大的

驚覺靠近醫院！　GPS汪「瞳孔地震」望奴才：說好兜風？

送貨員愛上狩獵…網路買5把長槍自學改造　三峽山區打獵被警盯上

0元住5星...老爺11家飯店「3大省錢攻略」！4飯店瘋搶三倍券商機

藍營全力反陳菊擔任監察院長　賴清德建議國民黨這麼做…

快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫救治

包種茶消失！奴才「循線緝捕」逮二哈　網笑：家賊難防

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

保險熱門新聞

「保險4大新制」7月上路！保費連環漲價恐貴30%

1家申請多家理賠！保險理賠大聯盟明上路

躉繳6年期儲蓄險確定掰了！「保單零利率」引爆絕版搶買

全球人壽砸97.8億元取得「國泰營區70年地上權」

桶柑保險來了！明台產險「首波開賣縣市」曝光

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

買兒童保險掌握3時點　選對高CP保單

每周賣3張保單！保德信人壽「首席壽險顧問」破1250周紀錄

一張表懂車禍調解官要看的單據

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

今年前4月見「保費大跳殺」引慌亂　壽險公會：疫情後逐步回穩

網投傷害險星座解析　摩羯、水瓶最愛買

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

更多熱門

相關新聞

1家申請多家理賠！保險理賠大聯盟明上路

1家申請多家理賠！保險理賠大聯盟明上路

在保險科技（Insurtech）浪潮下，11家保險公司攜手搭建「保全／理賠聯盟鏈」平台，將於7月1日正式上線試辦，未來保戶在1家保險公司線上辦理個人資料變更，其他家保單也可同步更新，同時也開放線上辦理健康險、傷害險的醫療理賠，提供更迅速便捷的服務。

「保險4大新制」7月上路！保費連環漲價恐貴30%

「保險4大新制」7月上路！保費連環漲價恐貴30%

桶柑保險來了！明台產險「首波開賣縣市」曝光

桶柑保險來了！明台產險「首波開賣縣市」曝光

7年來醫護人員被針扎發生5521件　勞動部：這是職災

7年來醫護人員被針扎發生5521件　勞動部：這是職災

最後2天　擴大急難紓困6/30截止

最後2天　擴大急難紓困6/30截止

關鍵字：

兒童保單保險理賠保障意外醫療台灣人壽

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

東區ZARA前車震　下場曝光

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面