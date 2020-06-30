父母買兒童保單有訣竅！　掌握成長3階段挑出高CP值保單

▲父母買兒童保單時，應留意成長過程3階段來規劃，將保障一網打盡。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

立法院三讀通過保險法第107條修正案通過，必須限額給付喪葬費用，理賠上限為61.5萬元，不少家長擔憂兒童保單的保費也會跟著調漲，台灣人壽對此建議，父母可善用定期險搭配附約的高CP值規劃法則，為孩子成長各階段所需的保障一網打盡。

過去未滿15歲的小孩壽險保障，只能退還保費加利息，這次修正案通過後，最高保障額度調整為61.5萬元，不過隨著保險業者成本提高，市場擔憂是否產生保費調漲的情況，父母也擔心是否會增加保費支出。

台灣人壽表示，從保險規劃「安、穩、傳」三層次來看，最基本的安全防護網分為「壽險、意外、醫療、癌症、重大疾病和失能長照」共6大保障，即使是兒童也不例外。

舉例來說，孩子剛出生時，往往是父母經濟壓力最重的時候，定期險主約搭配附約方式規劃，仍可保有孩子完整保障，用小保費換取大保障，會是父母可負擔與較好的安排。

台灣人壽指出，兒童成長過程有3個時間點，以新生兒階段來說，父母為給孩子一份安心的保障，都會先規劃基本的套裝保障；上幼兒園後，由於開始與其他小朋友頻繁接觸，腸病毒或細菌性感染等疾病交叉感染風險提高，一旦住院父母通常也必須請假照顧小孩，因此階段應提高醫療險日額，住院日額建議不低於3,000元，舒緩父母因臨時照顧小孩請假的壓力。

至於上小學後的階段開始學習獨立，如自行上學，搭捷運、坐公車或騎腳踏車等上下學途中，或因參與學校社團等活動，發生意外受傷的機會增加，該階段可再加強意外醫療（如骨折、燒燙傷等）保障。