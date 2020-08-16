6大面向施政超有感！縣市施政滿意度　徐榛蔚獲8成縣民肯定

▲台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢將「金牌施政」獎頒給花蓮縣，由縣長徐榛蔚代表接受。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮施政成果再傳捷報！台灣世界新聞傳播協會第二屆「施政用心、人民有感」全國縣市施政滿意度調查，花蓮縣在縣市長、治安狀況、環境保護、醫療衛生、幸福感、防制新冠肺炎相關措施等六大面向滿意度突破八成，顯見施政有感。縣長徐榛蔚將榮耀歸於全體縣民，未來持續與鄉親攜手合作，將花蓮縣打造為台灣「有機首都」的幸福城市。

台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢表示，今年這次有感施政大調查，全台適逢疫情嚴峻考驗，因此，進行滿意度調查十大面向包括，縣市首長、治安狀況、環境保護、醫療衛生、幸福感、防制新冠肺炎相關措施、交通狀況、經濟發展、社會福利、教育品質，花蓮縣不僅在全台縣市名列前茅，並且前六項的滿意度超過八成，能獲得如此佳績實屬不易。

徐榛蔚感謝縣民支持縣府團隊施政，花蓮近年來在縣府各局處同仁攜手合作下，已奠定地方發展的深厚基礎，未來會更加戮力推展各項縣政，與鄉親一起打拚，共同打造生活機能便利、適宜居住的幸福城市。

這次全台縣市民意調查，由中國時報委託台灣世界新聞傳播協會辦理，經由全台最專業、客觀公正的媒體民調機構艾普羅民調公司執行。與會人員包括中國時報社長王綽中、台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢、艾普羅民調公司總經理李大為及副總經理蔡水星等人，會長劉立漢將「金牌施政」獎頒給花蓮縣，由花蓮縣長徐榛蔚代表接受。

徐榛蔚上任以來，以「幸福花蓮、花園城市」為施政核心，致力推動智慧城市、智慧教育、有機農業及友善觀光，今年與外貿協會攜手，將花蓮的有機農產至香港、日本及西雅圖，拓展農產品外銷通路，甚至融合前縣長傅崐萁打下深厚基礎，將花蓮縣邁向有機首都的智慧城市的目標前進。

今年初，新冠肺炎肆虐全球，徐榛蔚率縣府團隊堅守崗位，超前部署因應疫情，迄今保持「零確診」佳績，成功守住清新樂活淨土，透過暑期舉辦太平洋國際觀光節、夏戀嘉年華、原住民聯合豐年節、紅面鴨FUN暑假等活動，吸引國內外遊客來花蓮深度之旅，為花蓮觀光產業注入活力，讓花蓮成為外地遊客安心旅遊的首選。

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