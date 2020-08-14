每年開拓10%有機耕作面積！徐榛蔚發豪語：成為全國有機首都

▲▼徐榛蔚在研討會上表示，「花蓮的目標是成為全國的有機首都」希望民眾能吃得安心、吃得健康 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮的目標是成為全國的有機首都」徐榛蔚說，在世界都重視有機農業的趨勢下，花蓮縣政府自今年2月成立有機農業促進專案辦公室，就是要朝有機的方向走，希望民眾能吃得安心、吃得健康 。

徐榛蔚日前上午前往於壽豐鄉農會供銷部舉辦的「花蓮縣有機畜牧聯合產銷研討會」，她表示，每一種產業都要兼顧，無論是有機、友善或是生產履歷等，雖然無法一次到位，而花蓮縣政府的目標就是讓一年有機的生產面積，增加10%，並且在每年推廣友善種植，以同心圓的方式去影響更多人，讓花蓮成為全國的有機首都。

她提到稍早前往太魯閣「山月吊橋」參加開通典禮時，感受到與大自然好近，而大自然洗滌我們身心靈時，要與大自然共存共好。她也肯定前來學習的學員，透過學習為自己的工作、人生都加值。

▲邀請林美峰教授協助指導，期使花蓮縣之畜產小農能突破瓶頸，能加入有機畜產的行列。

花蓮縣政府農業處表示，本次研討會的目的在於提升花蓮縣畜產業之競爭力，為此特別請花蓮縣養雞協會及台灣大學動物科學技術學系林美峰教授協助指導，期使花蓮縣之畜產小農能突破瓶頸，能加入有機畜產的行列，除可增加小農穩定收入、促進產業升級，活化農村發展再生外，同時增加本縣有機產品之選擇，使本縣之有機產業本不再僅侷限於有機農產品或有有機農產加工品，有利提升本縣有機品牌與形象。

另外，希望透過聯合生產模式探討及有機畜牧技術與法規等課程，讓在地畜產小農了解何謂有機並增廣有機畜產的相關知識及資訊，降低或減少入門的困難及風險，彌平或解除相關環境汙染的疑慮，使花蓮有機政策得以持續並推廣，永續經營及友善環境，維護花蓮的好山好水好環境。

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