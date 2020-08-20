一家6口東港爽吃霸王餐　海產店苦等3天「點餐就找碴刁難」

▲一家六口15日到海產店用餐，沒結帳就離開現場。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東東港華僑市場15日發生霸王餐事件，一家六口到某海產店用餐，點菜時不僅故意刁難，而且未付帳就拍拍屁股離開。店家心想客人可能忘記，等了整整3天，但這家人遲遲沒有來電、結帳，讓老闆忍無可忍PO網，盼不要有其他店家受害。

監視器畫面清楚拍下，4大2小依序入座，享受新鮮上桌的海鮮大餐，但酒足飯飽後竟快速離開現場，無人結帳。業者懷疑，這一家人可能一開始就打算吃霸王餐，因為幾人從點菜起就百般刁難，看海期間還東張西望，疑似在觀察店家有沒有注意到。

業者在臉書氣憤表示，「原本不想PO上來…但這幾個一開始進來用餐的時候，點菜過程就故意找碴刁難，我給他們3天時間，都未來電表示忘了付錢，所以貼上來讓大家認識…880不多！但感覺很不好！」

▲現場一家4大2小，網友撻伐「最差身教」。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「880也不肯付，到底是多窮」、「大人帶小孩還這樣，真的是最差身教」、「最近屏東不是才有另一間店被吃霸王餐嗎」、「到時候抓到又要哭說忘了」、「880白吃隊」掀起熱議。

當地店家表示，華僑市場四通八達，四面都是通道，如果有人故意要吃霸王餐，趁著店家忙碌落跑，確實防不慎防，過去已經吃過不少虧，只能多加留意提防。

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