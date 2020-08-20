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鬼月第一天…屏東最兇鬼屋廢棄醫院「鐵門打開」！鄉親擠爆：裡面很恐怖

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▲▼鬼月第一天…屏東最兇鬼屋廢棄醫院「鐵門打開」！鄉親擠爆：恐怖。（圖／翻攝谷歌地圖）

▲大順醫院廢棄20年，謠傳是屏東最兇鬼屋。（圖／翻攝谷歌地圖） 

記者許力方／綜合報導

屏東潮州有民眾19日行經廢棄的大順醫院，赫然發現有警用機車、刑事勘驗車停放在外，適逢農曆7月鬼門開的第一天，嚇得發文求問「發生什麼事？」引發在地關注，因大順醫院廢棄20年，外觀陰森，謠傳不少靈異故事，甚至被稱「全屏東最兇的鬼屋」，大批鄉親聽聞消息蜂擁到場查看。

潮州有民眾19日行經大順醫院時，看到斑駁的柵欄被打開，門口還停著警用機車及刑事勘驗車，下午3時許將照片PO上臉書，嚇得直問「發生什麼事嗎？」馬上吸引破千人按讚、超過400多則留言，在地居民好奇卡位，「曾經去過裡面，真的很恐怖」「該不會發生命案吧？「感覺不妙」、「鬼月」、「剛開門，有這麼急嗎？」

▲▼鬼月第一天…屏東最兇鬼屋廢棄醫院「鐵門打開」！鄉親擠爆：恐怖。（圖／翻攝屏東縣潮州鎮臉書社團）

▲鬼月第一天…廢棄大舜醫院「鐵門打開」！（圖／翻攝「屏東縣潮州鎮」臉書社團

其中有網友回應，雖然大順醫院荒廢已久，產權已經被法拍售出，目前屬於私人土地，但裡面還留有許多昂貴的醫療儀器設備，所以設有嚴密的保全、監視系統，也有設置保全人員巡邏，也有可能是遭到小偷。

眼見越來越多鄉親圍觀，潮州鎮民代表林耀宗晚間8時左右趕緊留言解答，大順醫院並沒有發生任何問題，只是法院派人來點收財產，「大家可以放心！」

由於大順醫院廢棄多年，雜草叢生、聯外道路陰暗，外觀看起來十分陰森，不時謠言靈異鬧鬼，據網路傳說，曾經有宮廟官將首出陣清掃，踏進去走沒幾步，將首全倒、還吐，連王爺進去溝通都喬不攏，也曾有不少直播主為此特別前往探險，最後都被保全及一隻「黑狗」嚇跑。

事實上，根據衛福部資料，大順醫院1911年開始籌設，2年後由衛生署許可設立，但因受屏東人愛醫院財務狀況波及，導致無法持續院務營運，於2000年6月宣布停業，並於2001年由屏東衛生局辦理歇業，註銷開業執照。

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