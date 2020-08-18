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德生技廠候選疫苗效果佳　預計明年生產1億劑

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▲新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲美、英、德、中疫苗研發速度超前其他國家。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林17日專電

德國生技公司CureVac研發新冠肺炎疫苗有成，成功在美國那斯達克掛牌上市。執行長哈斯表示，臨床實驗顯示候選疫苗效果良好，預計明年將至少量產1億劑。

CureVac是德國軟體巨擘思愛普（SAP）創辦人霍普（Dietmar Hopp）2000年成立的生技公司，專精信使核糖核酸（mRNA）技術。CureVac的合作對象包括英國葛蘭素史克藥廠（GSK）、德國百靈佳殷格翰藥廠（Boehringer-Ingelheim）和微軟公司創辦人蓋茲成立的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）。

CureVac於6月啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗的臨床實驗，預計今年第4季展開第3期、也就是最後一期的臨床實驗。

CureVac備受投資人看好，14日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌上市股價即飆漲250%，成功籌資逾2億美元，市值在所有在美國上市的德國生技公司當中排名第3。

CureVac執行長哈斯（Franz-Werner Haas）接受今天出刊的德國「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，信使核糖核酸技術能加快疫苗研發的速度，美國有許多分析師很了解這種技術，因此選擇在美國上市，未來將利用這筆資金擴充疫苗的產量。

美國生技公司莫德納（Moderna）和德國生技公司Biontech同樣專精信使核糖核酸技術，兩者研發的武漢肺炎疫苗日前已進入第3期的大規模臨床實驗，相較之下CureVac的進度大約落後3個月。

對此，哈斯表示，CureVac花很多時間在確認疫苗的療效，因此動作比競爭者慢，不過研發出的候選疫苗只需極少劑量即可達到很好的效果，而且安全性沒有疑慮。

他強調，劑量將決定疫苗的生產成本和價格，預計明年將至少量產1億劑。

根據世界衛生組織（WHO）統計，英國、中國、德國和美國的新冠肺炎疫苗研發進度超前，已進入第3期臨床實驗。哈斯說，疫苗的品質取決於安全性、療效和保護期的時間長短，一開始由於沒有其它選擇，每種疫苗都會被市場接受，長期來看就很難說。

CureVac曾因美國總統川普有意出高價買下成為新聞焦點，德國政府為確保技術不外移，在6月買下23%的股份，這也是德國政府第一次注資生技公司。

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