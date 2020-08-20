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大使踩「人肉地毯」赴任　陸：客隨主便「吉里巴斯盛情要求」

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▲大陸大使唐松根抵達吉里巴斯，走「人肉地毯」歡迎儀式。（圖／翻攝自Michael Field推特）

▲陸大使唐松根造訪吉里巴斯離島，踩著數公尺的「人肉地毯」下機。（圖／翻攝自Michael Field推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

太平洋島國吉里巴斯去年與大陸建交，近日卻傳出大陸駐吉里巴斯大使唐松根造訪當地離島時，竟踩著「人肉地毯」下飛機，引來許多批評。對此，大陸外交部發言人趙立堅20日表示，唐松根在當地政府及民眾的盛情要求下，為了尊重對方文化與習俗，最終同意接受這樣的歡迎儀式，「中方一貫堅持大小國家一律平等，在同太平洋島國交往中，講求『客隨主便』。」

趙立堅在例行記者會上指出，他們注意到了有關報導和評論，也去核實了有關報導，他覺得大家最應該關注的是，吉里巴斯人民如何評論這件事，「應吉里巴斯馬拉凱島市政府和議員的邀請，駐吉里巴斯大使唐松根日前赴該島訪問，這是中吉2019年9月復交以來，中國大使首次到訪該島，受到當地政府和人民的真誠歡迎。」

▼吉里巴斯去年與大陸建交，總統馬茂（Taneti Maamau）今年還飛往北京，與大陸國家主席習近平會面。（圖／路透）

▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）2020年1月6日會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

趙立堅解釋，在當地政府和民眾盛情要求下，出於對吉里巴斯文化和習俗的尊重，唐松根最終同意接受並在抵達時出席了富有當地民俗特色的歡迎儀式，「馬拉凱島許多民眾在同唐大使的互動交流中，都表達了對中吉複交的堅定支持。這再次充分證明中吉複交是民心所向、大勢所趨。」

趙立堅也引用了馬拉凱島議員、吉里巴斯農業部長等政要對此事的說法表示，「那張照片上的歡迎場景是該島最隆重的傳統歡迎儀式，用最謙遜的姿態歡迎貴賓到訪是馬拉凱島祖先留下來的待客之道，採用這種儀式歡迎唐大使是島上老人協會、市政廳以及教會共同作出的決定。」

吉里巴斯政要還說，「1998年時任澳洲駐吉里巴斯高專到訪馬拉凱島時，當地民眾也用同樣的儀式歡迎他，一些澳洲人明知吉里巴斯各島都有獨特的風俗，卻故意誣衊抹黑，吉方對此感到憤怒。」

趙立堅指出，提供這張圖片，並提出批評的是一位名為柏樂志的人，此人一貫出於政治目的反華，中方一貫堅持大小國家一律平等，在同太平洋島國交往中充分尊重當地文化和習俗，講求「客隨主便」。

趙立堅還說，相信大家注意到，吉里巴斯和不少太平洋島國民眾紛紛在社交媒體發聲，感謝中國大使尊重當地傳統習俗，譴責個別人蓄意曲解當地文化，挑撥中吉友好關係的做法，「有一些網友留言批評個別發帖人蓄意挑撥中吉關係，是從台灣拿了錢，居心叵測。」

趙立堅強調，面對事實，任何惡意抹黑中國對島國政策、妄圖離間破壞中國同島國關係的圖謀都絕不會得逞。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

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