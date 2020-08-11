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日本新任駐中國大使「內定垂秀夫」　過去功績耀眼…曾在台灣展蒐集情報能力

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▲中日關係。（圖／路透社）

▲日本將派垂秀夫駐中國。（圖／路透社）

文／中央社

日本政府大致上已確定新任駐中國大使由外務省前官房長垂秀夫擔任。垂秀夫曾派駐台灣、中國，情報蒐集能力及分析力備受肯定。

日本經濟新聞報導，目前日本駐中國大使橫井裕任期屆滿將返國，日本政府大致上已決定派遣垂秀夫繼任，等內閣會議通過這項人事案後，快則今年內赴任。

報導說，垂秀夫過去派駐中國的經驗豐富，情報蒐集及分析力備受肯定。目前在中國與美國關係對立的情況下，日本夾在其中立場艱困，有待垂秀夫發揮分析力，研擬對中政策。

現年59歲的垂秀夫生於大阪府，1985年畢業於京都大學法律系後進入外務省工作，曾任日本駐中國公使、領事局長，去年7月擔任外務省官房長一職。

垂秀夫出身外務省內部所謂的「中國幫」（China School）中文研修組。2016年起成為日本駐中國大使的橫井也是外務省「中國幫」出身，將會是日本連續2任都任用外務省「中國幫」出身者為駐中國大使。

垂秀夫從2008年起擔任外務省中國・蒙古課長、2011年至2013年擔任駐中國公使。有關垂秀夫可望被派駐中國大使的理由，有外務省幹部表示，垂秀夫不僅精通中國內部事務，對中國的態度也嚴格。

在民主黨執政時期、2010年釣魚台海域發生中國漁船與日本海上保安廳巡邏船衝撞事件，垂秀夫當時身為負責處理此事的課長。2012年日本將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）「國有化」，當時身為日本駐中國公使的垂秀夫也參與處理此事。

在日中關係惡化期間，垂秀夫負責協調日中關係，深受首相官邸（行政中心）信賴。報導說，熟知日中外交事務的相關人士表示，垂秀夫擔任駐中國公使時期，中國當局對他在中國擁有的情蒐能力懷抱戒心。2016年至2018年垂秀夫派駐日本台灣交流協會台北事務所，在台灣的人脈豐富。

一般預料，日本政府任用垂秀夫擔任駐中國大使，中方也相當注視此事。中美對立加劇，美國是日本的同盟國、中國是日本的最大貿易對象國，日本夾在美中之間很難為。有關香港的局勢等，日本與美國同步調，要求中國自我克制；但為了避免在經濟上與中國出現決定性對立，有必要採取軟硬兼施態度。

目前日本政府及執政黨內部對於中國的態度有落差。原本預定邀中國國家主席習近平於今春以國賓身分抵日本進行國是訪問，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響而延期，新的行程至今尚未擬妥。前陣子，執政自民黨內部出現要求取消邀請習近平訪日聲浪；另有聲浪主張應持續與中國協商，邀習近平訪日。

報導說，垂秀夫與自民黨「親中派」大老、幹事長（秘書長）二階俊博交情好，安倍政府內部認為，黨內對於垂秀夫派駐中國大使的人事案應該比較不會不滿。日本外相茂木敏充上個月在電視節目上言及新任駐中國大使人選時表示，任用中文講得好、造詣好的人極為重要。茂木認為垂秀夫是一位經驗豐富的人才。

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