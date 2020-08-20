觀美中台變局　陸委會辦國際及兩岸事務培育營

▲▼陸委會19日辦理「109年國際及兩岸事務種子培育營」台北場次活動。（圖／陸委會提供，下同）

記者陳政錄／綜合報導

陸委會19日辦理「109年國際及兩岸事務種子培育營」台北場次活動，安排63位現就讀國內各高中的學員前來陸委會，在專題講座上，陸委會副主委兼發言人邱垂正說，美國接續在經濟、科技、金融、政治等方面推進與中國大陸脫鈎，一般認為將影響美中台三邊關係的發展，同學應積極拓展視野，以創造無限可能。

為協助台灣高中學生從國際事務視野觀察國際關係、兩岸情勢發展與政府政策，並認識台灣優勢及文化軟實力，陸委會今年辦理「109年國際及兩岸事務種子培育營」，分為台北場及台南場兩梯次，每梯次3天2夜，共計126名高中學生參加。

陸委會表示，活動邀請專家學者針對「國際關係與兩岸情勢」、「台灣優勢與發展現況」、「政府兩岸政策」等議題，以專題講座、互動討論等方式與學生進行對話，並參訪國家衛生研究院、國家太空中心、國家中山科學研究院、台灣海洋科技研究中心等相關機構。

邱垂正在專題講座中，除說明近期兩岸情勢，也針對香港議題，表達政府堅定反對中共侵犯香港的民主人權之立場，成立「台港服務交流辦公室」等；另在政府大陸政策方面，說明蔡總統提出「和平、對等、民主、對話」的戰略指導原則、兩岸交流「4個必須與3道防護網」等政策方針。

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