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陸駐美大使崔天凱：新冷戰發起者將有被算帳的一天

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▲▼中國大陸駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

▲中國大陸駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情、經貿爭端影響，中美關係近年來持續激化。據中國駐美大使館20日發布訊息，大使崔天凱日前於一美國學會舉辦的交流上說，如果中美關係的負面趨勢繼續發展，中國可能面臨更多困難和挑戰，但「新冷戰」的發起者也必須仔細掂量自己將付出的代價。

崔天凱是中國駐美大使，他在日前接受美國布魯金斯學會會長艾倫邀請，與20多名學者及有關人士，就中美關係舉行視訊交流並發表主旨講話。他說，新冷戰發起者給世界帶來的災禍，「鐘為誰鳴」，將來會有算賬的一天。

▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係激化。（圖／達志影像／美聯社）

崔天凱坦言，當前，中美關係正在朝錯誤方向發展，有人將其形容為自由落體，兩國關係一直存在這樣那樣的問題和困難，「但如今令人警惕的是，有人企圖否定兩國幾代人通過數十年艱苦卓絕努力取得的成就，蓄意將雙方推向對抗和衝突。」

崔天凱認為，在新冠肺炎疫情肆虐全球、世界經濟遭受重挫的情況下，各國尤其是需要展開合作，中美關係惡化還重創全球經濟信心，給兩國和世界人民都帶來嚴重後果。

對於外界打壓，崔天凱還說，外部壓力只會使中國人民更加團結、中國社會更加凝聚、中國經濟更具韌性。他並舉冷戰、朝鮮戰爭以及越南戰爭讓美國及相關國家付出的代價，直指「我們不應讓歷史重演。」

崔天凱說，中美兩國必須和平共處、共同演進、管控分歧、擴大合作，發展全面、穩定和建設性的關係。後疫情世界建設未中美合作提供難得契機，應做出正確選擇，在相互理解和尊重基礎上，發展更穩定、更具前瞻性和更強有力的中美關係。

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