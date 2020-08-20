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解放軍「點名美國」一條條等算帳！　陸軍事專家：小衝突「會演變大規模戰爭」

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▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共解放軍演練。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

美軍驅逐艦穿過台灣海峽，解放軍海空兵力全程對美艦進行跟踪監視，東部戰區新聞發言人張春暉直接點名「美國」，在涉台問題上動作不斷。一名觀察人士指出，這是對美國提出明確警告，在給美方看看「記賬本」，警示有「秋後算賬」的那一天。

根據大陸官媒「環球時報」報導，張春暉13天前公開表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號：而在19日則從「個別大國」改成直指「美國」嚴重威脅台海地區和平與穩定。

環球時報寫道，這次美鑑航行路線選擇了靠近「海峽中線」的西面通過台灣海峽，這是美國最近一系列消極動向中的典型例子，必須點名。近年來美軍越來越不老實，在通過台灣海峽時打擦邊球，都會耍一些小動作比如起降艦載機、組織實施相關演練行動，穿越中線等行為進行挑釁。

▲▼美軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）。（圖／翻攝美國海軍）

▲美軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）18日越過海峽中線航行，解放軍南京鑑在後方緊盯。（圖／翻攝美國海軍）

軍事專家宋忠平19日表示，張春暉所說的「正告」針對的不僅僅指美艦穿航台灣海峽，還包括美艦飛越中國台灣領空。美國的這些行為都是對一個中國原則的嚴重挑釁，解放軍將會視情採取措施來避免這種情況再次出現。這會導致中美兩軍的關係進一步緊張，以至於兩軍確實存在摩擦的可能。

宋忠平指出，美艦目前穿航台灣海峽已經實現「常態化」，跨越海峽中線航行，美國應顧及中國大陸在台灣海峽的政治敏感性和軍事敏感度，不要再做進一步挑釁中國大陸的不友好舉動，切實維護兩國兩軍的友好關係，否則在該地區可能就會發生大家不希望看到的情況。

宋忠平也分析，如果中美爆發軍事衝突，就需要在南海、東海各個海域做好軍事鬥爭準備，因為中美之間的軍事衝突不可能是局部的，非常可能從一個點連成一條線進而變成一個面，形成局部戰爭甚至大規模戰爭，所以中美之間不能鬥，因為鬥則兩傷、和則兩利。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

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