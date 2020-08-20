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許勝雄證實代理海基會董事長　8/28臨時董監事會議首秀

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▲▼金寶電子工業股份有限公司董事長許勝雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲許勝雄將代理海基會董事長。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

李大維日前接任總統府秘書長後，海基會董事長一直懸缺，對此，金仁寶董事長、海基會副董事長許勝雄20日上午接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時證實，自己將代理海基會董事長一職，並主持28日召開的臨時董監事會議，會上還將選出新的海基會副董事長、秘書長。

許勝雄現為金仁寶集團董事長、三三會理事長、海基會副董事長，並曾任全國工業總會理事長，與總統蔡英文熟捻，政商關係良好，兩岸、工商業人脈深厚。據《聯合報》報導，2016年政黨輪替後，蔡政府即有意請許勝雄代理海基會董座，但因到立院備詢、公布個人財產兩個顧慮未除，未能成局。

▲▼海基會新任董事長李大維6/5走馬上任，李大維強調海基會為國安體系的一環，他會與陸委會等相關部會密切合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲前海基會董事長李大維6月5日走馬上任，並主持董監事會議後，8月3日即因民進黨立委蘇震清捲入收賄案、蘇嘉全請辭，臨危受命接任總統府秘書長。（圖／記者湯興漢攝）

目前，許勝雄的代理案已獲行政院核定，他也在受訪時證實，自己將代理海基會董事長，至於規定代理任期3個月後是否交棒、真除，許勝雄並未把話說死，僅表明「現階段我只是代理，不是接任董事長，之後的事情還要由董監事會決定。」

財團法人海峽交流基金會（海基會）自1990年成立以來，屬於陸委會轄下，授權辦理大陸各項事務的民間組織，更促成兩岸歷史上首次「辜汪會談」，奠定日後兩岸交流基礎。

至於許勝雄代理海基會董事長後的空缺的副董事長，以及現由發言人蔡孟君兼代的副秘書長一職，也將於28日海基會召開的臨時董監事會議上決定，預計將由曾於陸委會任職的總統辦公室主任詹志宏出線。

值得注意的是，原李大維接任總統府秘書長後，外界屢傳由親民黨主席宋楚瑜、前立法院長王金平接任，但均被駁斥為空穴來風，如今隨許勝雄親口證實，海基會人事案終於暫告一段落。

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