麻將協會大放送「買10送5」...三倍券當籌碼　警：越抓開越多

▲有賭客私下透露，有人跑到麻將協會玩牌，卻將振興三倍券一起帶到麻將協會當籌碼。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

北市近年來有不法業者設立休閒館，但是卻私下經營麻將賭博招攬客人，有的甚至還打出24小時不斷電口號，讓賭客徹夜通霄，但是最近因三倍券開放，甚至還有業者大方表示「歡迎使用三倍券」進場打牌，警方也掌握情資持續掃蕩不法業者。

有賭客表示，北市以麻將協會成立的休閒會所，多達20多間，因競爭非常激烈，有些業者為了攬客，打出24小時營業的口號，另外還因暑假要吸引年輕人上門，除了收取每將1百元的費用外，更推出買2將送1將的優惠。

▲有麻將館因生意競爭激烈，主打每將只要1百元，且買2將可以多送1將。（圖／記者邱中岳翻攝）

如果加入會員制，甚至還有買10將送5將的酬賓大優惠，另外還有4人同行，5個小時只要5百元，各種推銷方式層出不窮，甚至最近振興三倍券，也被拿來當作賭博籌碼，有賭客當場就拿出三倍券交易。

警方接獲線報，日前也不斷取締掛羊頭賣狗肉的麻將館，但麻將協會卻越開越多，讓基層警員不斷抱怨「抓了又開，開了又抓」，這種循環也是永無止盡。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

醉男不爽女駕駛「擋道」拍窗吐口水...嚇壞女童！罵警「王X蛋」下場慘



男急匯36萬給「參戰受傷女網友」 警神回：我演過《絕地任務4.0》你信嗎？