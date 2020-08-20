連在家都戴口罩…音樂老師仍染疫病逝　全家已經2死

▲在家戴口罩仍染疫，加州日裔一家新冠病毒2死。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者王致凱／綜合報導

美國新冠肺炎疫情肆虐，加州人口稠密的洛杉磯郡已經至少有5200多人死亡，鄰近的橘郡也有780喪命。當地一名日裔音樂老師格倫中原（Glen Nakahara）非常謹慎，就算在家中也時常配戴口罩，但仍不幸染疫，在醫院與妻子視訊中親眼目睹丈夫停止心跳，而這也是遺孀唐娜（Donna Nakahara）在6周內第二次因新冠病毒痛失至親。

根據當地媒體Press-Telegram報導，61歲的格倫中原生前在長堤（Long Beach）的羅賓遜音樂學院擔任教職，不幸於上月26日因新冠肺炎病逝。在此之前，唐娜的父親也於6月11日因罹患新冠病毒而在療養院中去世。

唐娜說，自從她父親染疫去世後，丈夫格倫就變得非常謹慎，即使工作也經改為在家遠距辦公，他仍會配戴口罩。不過，格倫7月8日突然感覺喉嚨不適，10天後病情快速惡化，家人叫來救護車將他送醫，而這也是全家人最後一次團聚。

唐娜自己之後也出現症狀，但他病情較輕微，因此選擇在家中自我隔離，至於他們的獨生女薩米（Sammi）則暫時送到親友家，以免被感染。唐娜之後順利痊癒，原本期待能早日與丈夫團圓，未料格倫的病情在7月26日迅速惡化，需要依靠呼吸器才能勉強維持生命。

院方主動聯絡唐娜，建議盡快透過視訊見丈夫最後一面。7月26日下午2時30分，唐娜與丈夫視訊訣別，「我告訴他我有多麼愛他，這時候機器突然發出嗶嗶聲響，他進入心臟驟停狀態。」

醫師立刻對格倫急救，但15分鐘後就宣布回天乏術。唐娜回憶，一直到7月25日狀況都還不錯，未料不到一天時間竟會惡化得如此快速。格倫的親友在募款網站GoFundMe上舉行籌款活動，已經募得22000多美元捐款。

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