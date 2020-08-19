菜名配對大挑戰！全對率30%「蔬菜九宮格」網友喊難　解答曝光有陷阱

▲菜名大挑戰，你能答對幾格？（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

蔬菜九宮格大考驗！一名網友日前在PTT的WomenTalk板上發起討論「大家都能說對綠色蔬菜的名字嗎？」文中說到「買便當的時候不是會選菜嗎？」但因為他只會一邊「那個」，一邊用手比，看到有人全部講出菜名就覺得很厲害。接著原PO貼出一張照片「想知道大家都能分出來以下九樣常見的菜嗎？」話題引發熱論。

原PO貼出照片，並說出現的菜包括「地瓜葉、空心菜、菠菜、茼蒿、杏菜（莧菜）、大陸妹、油菜、豆苗、青江菜」，想知道網友能不能正確地把照片配上對的菜名。

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▲青菜名配對九宮格大挑戰！（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，話題意外引發熱論，不少人直呼超難，「認不出來，我只會吃」、「好強喔！有些認不出來」、「親手摘下來的記得，吃得時候不記得。」

正確答案的部分，《ETtoday新聞雲》向一名有20年下廚經驗的家庭主婦確認，得解答從左上至右下分別為：

空心菜。菠菜。A菜

山茼蒿。大陸妹。地瓜葉

莧菜。油菜。豆苗

不過，原PO說的「青江菜」其實是陷阱題，因為並沒有出現在照片裡，而他沒提到的青菜則是A菜。另外，也有網友認為其實算簡單，「一開始很困難，開始煮飯之後就慢慢會了，而且尤其是當你知道先進北歐國家的蔬菜超少又貴」、「你PO的這9種剛好我都認得，不過我很少煮飯，但是我娘都會跟我說什菜是什麼」、「這些很常見」、「自己買菜煮菜就懂了」、「簡單，下一題謝謝。」