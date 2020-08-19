孕媽一問題「會在鬼月生寶寶嗎？」被瘋狂吐槽　過來人笑了：7月寶超精

▲孕媽問「會在農曆7月生寶寶嗎？」引發討論。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（19）日是農曆7月1日，也就是鬼門開的日子，傳統中認為鬼月期間諸事不宜，像是半夜晾衣服、吹口哨等等，一般人都會避開做這些事，但就有網友問了一個問題，反倒引發討論，因為實在太讓人哭笑不得。一名女網友在臉書發問「有媽媽會在農曆7月生寶寶的嗎？」讓其他人傻眼「不然塞回去？」

這位女網友在臉書公開社團《快樂媽咪孕兒經》貼文，發問「有媽媽會在農曆7月生寶寶的嗎？」就有許多人留言吐槽，「鬼月出生臭了嗎」、「這個問題很詭異，孩子要出來擋也擋不住啊」、「我本人鬼門開第4天出生，啊我不是活得很好」、「處女座跟獅子座都是鬼月生的啊啊啊啊！不然怎麼辦」、「他要出來還要跟他說 『欸！不行喔！現在是7月你給我回去喔！』。」

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▲很多媽咪反而大讚農曆7月出生的寶寶特別精明。（示意圖／pixabay）

還有家長則是留言，分享自家小孩就是7月寶寶，「老公跟兒子都農曆7月生，特聰明」、「我女兒7月生的～很乖巧喲～我先破水才生，也不可能放到過7月才生～都乾掉了吧」、「我女兒也是7月生的啊！長輩有碎念但還好，不過人家說7月生的寶寶很聰明，真的很聰明」、「聽很多人說，農曆7月出生的小孩很聰明！很多宮廟都這樣說欸！」

不過原PO事後也留言，「我是不是應該換個問題問？」原來她是認為農曆7月生小孩的話，一個人待在月子中心房間的時候會怕，也不打算把寶寶放在嬰兒室，「預產期是8月啦，只是我一個人在月子中心會怕呀，可現情況來看農曆7月就會誕生吧？」

其他網友看懂後，紛紛安慰她「人比鬼可怕！沒做虧心事不用怕！彼此尊重就好」、「孩子哭鬧才最可怕」、「其實生完妳會很忙也很累，完全沒有害怕的時間（根本是把握時間拼命睡），我中元節剖腹，月子中心一定不跟小孩同室，自己睡好睡滿。」