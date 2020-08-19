鬼門開第一天！高醫病房廁所「狂吐黑水」　民眾嚇喊：鬼水怪談？

▲高醫病房廁所不斷冒出黑水。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆七月鬼門開，不過才第一天，這景象卻把民眾嚇壞了！高雄市一名劉小姐目前入住在高醫病房，19日上午廁所突然傳出怪聲，打開廁所門一看，洗手台下方不斷吐出黑水，讓她嚇得直呼根本是「鬼水怪談」，所幸經工人協助搶修後，狀況已經在中午12點左右排除。高醫表示，發生原因仍在了解當中。

這起事件就發生在19日上午10點多，住在13樓病房的劉小姐正躺在床上休息，突然聽到廁所不時傳出聲音，聲音聽起來相當恐怖，於是請朋友到廁所看看，沒想到打開廁所門後，卻發現恐怖景象，洗手台下方不斷地冒出黑水，顏色就像墨汁一樣，地上也出現許多沙子，味道也不好聞，所以趕緊向護理站求救。

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▲目前廁所仍有積沙殘留。（圖／記者許宥孺翻攝）

劉小姐說，「院方請水電工人來看過後，他又跑出去求救」，這景象讓她嚇壞，拿起手機先錄影再說，「那個水一直從下面倒灌上來，病房都聽得到聲音，而且今天鬼門開，這根本是鬼水怪談！」

所幸在工人的協助下，排水孔已經不再冒出水花，不過劉小姐表示，目前地板仍有許多黑沙殘留，廁間氣味也臭臭的。高醫表示，目前狀況已經排除，至於發生原因仍在了解當中。