網瘋傳總統大選作票　中選會駁斥：散布假訊息須負刑事責任

▲中選會籲請勿再散布選務假訊息。（圖／中選會提供）



記者蔡文鈴／台北報導

近兩年台灣選舉不斷，網路上也充斥不少假訊息，尤其在總統選舉過後，網路上還出現「告贏中選會的男人」、「9/15勢必讓真正的總統上位」等不實訊息，誣指中選會作票。對此，中選會嚴正聲明駁斥，並請民眾勿予聽信及散布此類謠言。

中選會表示，總統選舉是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教同仁為主兼辦選務，且全國各地的選務人員均奉公守法依法辦理選務外，選務的辦理，更有完整的監票程序，如投開票所內負責監票的監察員係由各政黨依法推派，其中，中國國民黨、民主進步黨及親民黨等均有推派監察員參與整個監票作業。

不僅如此，各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時亦允許公眾錄影，更有前述的監察員在場監察，因此，投開票過程都是公開透明的，且電腦計票之統計結果也都與全國各地投開票所之開票結果相符，自不可能有所謂作票情事，也請民眾勿再聽信及散布此類謠言了。

此外，選舉無效或當選無效之訴訟程序，依法係準用民事訴訟法之規定，自非此類謠言所稱經刑事訴訟之判決即可為之。

中選會強調，此類不實訊息一傳再傳，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，請民眾勿再任意予以散布，以免輕則違反社會秩序維護法會被裁罰，重則可能違反刑法還須再負起刑事責任。