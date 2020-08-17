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網傳高雄補選作票　中選會駁斥：假消息！製造社會對立

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▲▼網傳高雄市長補選又作票，中選會出面嚴正駁斥。（圖／中選會提供）

▲網傳高雄市長補選又作票，中選會出面嚴正駁斥。（圖／中選會提供）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選於15日落幕，民進黨候選人陳其邁以67萬票當選市長。不過，網路上卻傳出選務假訊息，影射中選會在選舉票點算上動手腳，又說中選會透過電腦計票作票。對此，中選會16日聲明駁斥，呼籲民眾誤散布不實謠言，以免觸法。

中選會表示，投開票所工作人員係依法招募產生，且1/2以上須為公教人員，同時在投開票所負責監票的監察員也是由政黨依法推派；投票前也會展示空票匭，開票時，也允許公眾錄影，並有中國國民黨、民主進步黨及台灣民眾黨推派的監察員在場監票，因此，投開票完全公開透明，自不可能有所謂作票情事，請民眾勿再散布此類不實謠言，以免觸法又挨告。

此外，電腦計票過程也是公開透明，開票完畢後即宣布各該投票所之開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送高雄市各區選務作業中心進行登載作業，以傳送至高雄市選委會選情中心計票系統，整個過程相當嚴謹，都是依據公職選罷法及法定程序與步驟處理。

中選會特別提醒民眾，此類不實訊息在選舉後卻一傳再傳，無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；且其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，除試圖損及選務機關的信譽、打擊各地盡心盡力公正執法的選務同仁外，也是在製造社會的對立，故必須予以嚴正駁斥並依法究責！

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