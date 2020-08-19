眼球被挖出+舌頭刺穿！13歲少女慘遭2惡徒性侵勒斃...棄屍甘蔗田

▲印度平均每15分鐘就有一起性侵通報案。（示意圖／取自聯合基地安德魯斯）



實習記者劉雪兒／綜合報導

印度又發生少女遭性侵棄屍案。一名13歲少女遭2名男子輪姦和謀殺，棄屍在甘蔗田中，死狀極為悽慘，不僅雙眼被挖，舌頭也被刺穿。不過當地警方卻推翻這番說詞，僅表示少女遭性侵殺害，2名嫌犯也以謀殺和強姦等罪名被起訴。

根據New Indian express報導，這起殘忍的性侵殺人案，發生在當地時間14日北方省（Uttar Pradesh）拉基姆普爾（Lakhimpur Kheri）。遭殺害13歲少女的父親表示，當天他女兒在早上10點左右獨自前往田野，之後就一直聯繫不上她，於是和村民外出尋找，後來最後在靠近尼泊爾邊境的一處的甘蔗田裡找到屍體。

少女父親哭訴表示，他女兒是被一條圍巾勒死的，兩粒眼球都被挖出，舌頭似乎也被鋒利物體刺穿。

不過警察局長庫瑪（Satendra Kumar）卻向媒體澄清說，受害人僅遭到性侵殺害，而2名男子已根據《國家安全法》（National Security Act）以謀殺和強姦等罪名被起訴。

北方省前任首席部長瑪雅瓦蒂（Mayawati）在推特怒斥，「羞辱、壓迫、強姦、以及謀殺等事件進一步惡化，政府們應該要給予高度的關注，從這些令人髮指的事情來看，執政的人民黨和之前的政府並沒有什麼顯著差異。」

1. यूपी में सभी वर्गों/धर्मों व खासकर दलितों के साथ आएदिन द्वेष, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनायें साबित करती हैं कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अति-दयनीय। इन घटनाओं के प्रति सरकारी लीपापोती से हालात में और बिगाड़। सरकार ध्यान दे। 1/2 — Mayawati (@Mayawati) August 18, 2020