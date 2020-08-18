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戰勝新冠肺炎有望！　新研究：人類有「強大免疫力」　

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▲新冠病毒,新冠肺炎,covid-19。（圖／CFP）

▲研究發現人體有「強大的免疫反應」，讓人們有望戰勝新冠病毒。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

最新研究發現，人體在遇到新冠病毒時會產生「強大的免疫反應」，即使在罹患輕症時，仍能保護人體免受進一步感染。儘管這種免疫反應的保護力能確切維持多久仍未可知，但目前的研究結果顯示，持久力可以長達數月以上。專家表示，研究結果讓人對戰勝病毒充滿希望，也證明疫苗或許能成功保護人類免受感染。

在新冠肺炎大流行初期，一些科學家質疑人體是否能產生對抗感染的抗體以及抗體的持久度。早期的報告顯示，在輕症病人康復後，抗體在短時間內就會減少，免疫力也會迅速衰退。不過，中國上個月的研究發現，無論症狀嚴重程度如何，患者的免疫反應模式在6個月內都是相同的。

據《印度斯坦時報》報導，美國研究人員對15名患有輕度新冠肺炎的患者進行了血液檢測後發現，患者的血液中存有持續免疫反應的三個徵兆：抗體、記憶B細胞和記憶T細胞。研究報告的合著者羅達（Lauren Rodda）在接受《路透社》採訪時表示，患者在康復三個月後仍具有「這三個保護層」，讓他們反覆受感染的風險大幅降低，如果這些患者再次被感染的話，病症變得嚴重或具有傳染性的可能性也會

研究結果表明，免疫反應可以持續三個月，甚至更長，因此羅達指出，他們的研究結果證明了美國疾病控制和預防中心（CDC）的建議是正確的，即患者在感染後的前三個月內無需再接受新冠病毒的檢測。

一位著名的免疫學家表示，這些研究結果證明了即將問世的疫苗在短時間內保護人們免於感染新冠肺炎是有可能的。美國CNN報導，一項研究表明，新冠病毒將啟動人體內重要的免疫細胞「T細胞」。這種細胞可以刺激免疫系統的各個分支，也可以攻擊並殺死已經被病毒感染的細胞。

另一項研究觀察了捐血人的血液樣本後發現，即使從未感染新冠肺炎，美國部分地區有高比例人群也擁有能識別新冠病毒的T細胞。目前人們有這種生理反應的原因不得而知，但科學家認為，這有可能是源自所謂的「交叉保護」，防止其他冠狀病毒引起普通感冒。

▲▼哥倫比亞大學感染與免疫中心主任利普金（Ian Lipkin）。（圖／翻攝自哥倫比亞大學官網）

▲傳染病學家利普金對於人類戰勝新冠病毒表示樂觀。（圖／翻攝自哥倫比亞大學官網）

哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院感染與免疫中心主任利普金（Ian Lipkin）在接受CNN的採訪時表示，儘管這些初步的研究結果是否完全正確還未被確定，但這讓我們對打贏這場戰爭感到樂觀。

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