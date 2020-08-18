渣男交友網開價「每月10萬包養」　3女上當遭暴力性侵…崩潰訴：保險套都血

記者徐愷昕／台南報導

黃姓男子明知自己沒錢，仍多次在包養網上出價誘騙異性，且一旦有女孩上鉤後，他就會以各種恐嚇方式逼迫對方赴約並發生關係，不僅如此，他甚至會在獲得性交利益後再竊取她們財物。由於黃男性交過程暴力，多名女子受害後都嚇得六神無主、情緒崩潰，某日其中一名受害女子鼓起勇氣走到警局前徘徊，所幸經女警上前關心後，事件終於曝光，黃男被移送法辦。近日判決出爐。

▲黃男2018年間多次於包養網上誘騙女子，待女子上鉤後再恐嚇性交或竊取財物。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

黃男2018年間為了滿足性慾，在某交友網站上到處傳送「妳好，請問我想包養你，每個月現金10萬，1個月見面3次，不知道妳覺得如何」等訊息，吸引女生自己上門。

黃男見A女回覆訊息後，開始與她聊天，接著為了逼A女出來見面，他將2人的隱私對話截圖，揚言上傳A女的工作地及臉書社團，以此強迫A女上摩鐵性交，且在性交結束後，他又以要散佈2人性愛片為由，要A女匯錢給他。

第2位受害的B女也遇到相同處境，不過她是被黃男脅迫在公園自慰，以滿足對方性慾。事情結束後B女原以為可以從此與黃男斷聯，沒想到黃男又以此恐嚇，表示若不答應性交，就要將B女自慰一事告知她朋友及老公。B女心生畏懼下，2次赴約與黃男發生關係，還依約匯款6000元給他。

第3位受害的C女也是被黃男的包養費誘騙上鉤，但她不只被迫與黃男發生關係，性交結束後還遭黃男竊取包內6000元現金，事後她一樣拒絕再次赴約，怎料，黃男又以散布2人在旅館拍攝的性交影片為由恐嚇，逼得她精神崩潰。

事件曝光後，3名受害女子向警方供稱，性交當下她們不斷哭泣哀求刪除檔案，過程中還要忍受黃男不斷詢問「他性器是否很大」、「配偶是否知情」等不堪言語，且性行為結束後，一見桌上使用過的保險套都是血，每每都嚇得她們六神無主。

台南地院審理時認為，黃男行為實在可惡至極，審結依強制性交罪、恐嚇取財等罪，重判他有期徒刑10年10月，不得易科罰金；另竊盜罪及恐嚇危害安全罪判處8月徒刑，得易科罰金24萬元。全案仍可上訴。

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