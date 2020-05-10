馬爾地夫確診數狂飆　官員預測：恐有四分之一人口染疫

▲ 馬爾地夫新冠肺炎病例在近幾周突然飆升。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

馬爾地夫是許多人心目中的「渡假、蜜月天堂」，不過這個位於印度洋群島的國家，在最近幾週內新冠肺炎疫情突然急速惡化，目前確診病例已經累積790例、3人死亡。對此，衛生官員預測，馬爾地夫將有超過7.7萬人染疫，占全國四分之一的人口，其中甚至有5000多人可能需住進加護病房做治療。

綜合《紐約時報》及《美聯社》報導，僅管馬爾地夫在3月7日通報首起新冠肺炎確診病例後，政府就馬上採取預防措施，禁止航班入境和船隻進入，同時安排人員在機場、港口執行嚴謹的檢疫，以阻止疫情進入首都馬利（Male）。

不過馬列隨後就出現一名未發現感染源的患者，在短時間內傳染給許多人，導致確診人數飆升。截至10日為止，馬爾地夫累計790例新冠肺炎確診病例，絕大多數患者都來自首都馬利。

畢竟馬利是個人口密度相當高、相當擁擠的城市，5.8平方公里的面積就容納了超過15萬人口。國家緊急行動中心發言人阿澤茲（Mohamed Mabrook Azeez）對此說明，「擠在宿舍內的外籍移工是造成疾病迅速傳播的主因，也是目前我們所遭遇最大的阻礙。目前馬利約有6萬名外籍移工，他們大部分來自孟加拉，因為沒有證件，沒有通報症狀，或無症狀感染，難以在染病第一時間就被發現。」

阿澤茲提到，政府計畫將大約3000的孟加拉移工重新安置到馬爾地夫的其他島嶼上，以實施隔離措施，同時也正考慮遣返1500名未登記的孟加拉移工。另外，目前包括馬利在內，已經有6個有人居住的小島被政府封鎖。