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快訊／萊爾富「淡橙橘口罩」開放預購！　1.5萬盒8分鐘完售

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▲▼萊爾富橘色口罩開放預購，8分鐘秒殺完售。（圖／網友林信旭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萊爾富橘色口罩開放預購，8分鐘秒殺完售。（圖／ifans 愛瘋生活提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

生活中心／綜合報導

台灣正值後疫情時代，除了備足口罩防疫，許多民眾也相當在乎美觀。萊潔「玩色．炫彩」系列的淡橙橘口罩今（19）日萊爾富開放預購，首波限量1萬5千盒，沒想到一早就有排隊人龍，8分鐘直接預購賣完。

萊潔繼推出「蜜粉黃、蜜光橘和雪花白」清新3色後，改走瀟灑隨性的丹寧風，業者將在9月同步販售帶有法式優雅風的牛仔玫瑰粉、俐落北歐風的牛仔金屬藍和叛逆街頭風的牛仔隕石黑，讓民眾能夠把口罩化為風格單品，成為通勤時的重要配件。

請繼續往下閱讀...

萊潔醫療防護口罩「玩色．牛仔」系列與「玩色．蜜彩系列」共有6色，一盒50入裝，定價399元，將於9月起在各大超商上市，詳細消息將在粉專陸續公布。

▲萊潔「淡橙橘」口罩今預購8分鐘完售。（圖／業者提供）

不過，萊爾富今天開放預購的萊潔「淡橙橘口罩」，首波限量1萬5千盒，一早門市就湧入大批民眾預購，有讀者向《ETtoday新聞雲》透露，該門市開放預購8分鐘就宣布完售。

此款口罩全台總量共有5萬盒，24日將開始在全台通路陸續上市，民眾可至全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全藥局、札幌藥妝、維康藥局的各大門市購買。

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