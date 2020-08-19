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菲律賓東方「熱帶擾動」可能成颱！週六通過台灣東部　風向轉變水氣增

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▲▼高溫燈號。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今(19日)晨4時紅外線雲圖顯示(左圖)，菲律賓東方海面另有一「熱帶擾動」，緩慢發展中。最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬週六(22日)預測圖(右圖)顯示，此擾動未來有發展成颱的機率。週六通過台灣東側，週日在琉球海面附近(紅虛線)；美國(GFS)模式模擬則較偏東(藍虛線)。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者葉國吏／綜合報導

菲律賓東方有熱帶擾動發展，氣象專家透露有發展成颱風的可能。根據模擬資料顯示，本週六將會通過台灣東側，週末風向轉變水氣多。

中央氣象局資料指出，今天台灣位於太平洋高壓南側邊緣，風向為偏東至東南風，天氣比昨天稍穩定一些，各地大多為多雲到晴，但清晨至上午東南部、恆春半島及南部地區有些零星陣雨，午後因太陽加熱作用，西半部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，中南部地區須留意短時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

請繼續往下閱讀...

預測氣溫方面，各地高溫約３２至３６度，由於北部地區東南風沉降作用，桃園以北有局部３６度以上高溫發生的機率。氣象局也針對桃園市、金門縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市為黃色燈號。

▲▼高溫燈號。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲3縣市高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，菲律賓東方海面另有一「熱帶擾動」，緩慢發展中。最新(18日20時)歐洲(ECMWF)(右圖)及美國(GFS)模式模擬顯示，此擾動未來有發展成颱的機率。

歐洲(ECMWF)模式模擬，週六(22日)通過台灣東側，週日在琉球海面附近(紅虛線)；美國(GFS)則較偏東(藍虛線)。台灣附近週五前低層是東南風，挾帶暖濕的空氣，週六、日(23日)東南風轉變、水氣仍多，下週一(24日)逐漸轉西南風。而台灣附近大氣不穩定的程度，與擾動的路徑所引進西南風的強度有關，模式模擬有「不確定性」，應持續觀察。

最新(18日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週五(21日)西半部上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，要注意防曬、防中暑。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，新竹以南部分平地受影響。（圖／翻攝中央氣象局）

大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，新竹以南部分平地受影響，有局部性「大雷雨」發生的機率。迎風面東半部及恆春半島多雲時晴、偶有局部短暫陣雨。今日各地區氣溫：北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至36度。

最新模式模擬顯示，週六、日水氣仍多；午後有局部陣雨或雷雨，應持續注意「大雷雨」，其他時間亦有局部短暫降雨的機率。下週一、二(25日)轉西南風，水氣更多、更不穩定；降雨時間不限午後，各地有局部陣雨或雷雨，影響程度應持續觀察。

 

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