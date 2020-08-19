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政策不該一言堂！彰化找出無症狀卻被撤查　醫385字喊話陳時中：防疫並非對立

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▲▼AIT與衛福部簽署AIT-TECRO衛生合作備忘錄_陳時中進入會場。（圖／攝影中心攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／攝影中心攝）

記者葉國吏／綜合報導

彰化衛生局採檢「無症狀」10多歲美國回台少年（案485）確診，指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，釐清為何採檢的決定，引發討論。對此前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠直言「防疫不該淪為一言堂」。

根據聯合報報導，蔡明忠認為，疫情監測通報採檢及個案的處理流程，是可以討論、是可以與時俱進、可以滾動修正的。「中央政策並非不能被檢討，地方衛生機關控制、監測疫情的努力，也不該被以政風相逼，否則政策將淪為一言堂。」

請繼續往下閱讀...

蔡明忠希望陳時中部長可以體恤基層醫療人員辛勞，不要讓醫界承受「政風單位」的壓力。「防疫應該是團結，而非對立」。

以下聲明全文：

致尊敬的陳部長時中：我們是一群彰化在地的醫師。過去這半年來，正以己身之力，辛勤的在第一線把關疫情，也就是您眼中「比實施普篩便宜」的醫師。

很遺憾，在8月17日傳出案485境外移入確診病例後，卻聽聞鈞長已指示政風單位調查彰化縣衛生局。依據「政風機構人員設置管理條例」，政風機構掌理廉政、貪瀆、不法、公務機密、機關安全，我們彰化縣醫師們的大家長—衛生局，究竟犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法？

疫情監測通報採檢及個案的處理流程，是可以討論、是可以與時俱進、是可以滾動修正的。當地方政府執行轄區內防治工作的過程中，採取更能有效杜絕傳染病傳染、蔓延的措施時，中央政策並非不能被檢討，地方衛生機關控制、監測疫情的努力，也不該被以政風相逼，否則政策將淪為一言堂，中央與地方分權的憲法原則也將如具文。

因此，懇請部長體恤基層醫療人員的辛勞，不要讓醫界承受「政風單位」的壓力。防疫應該是團結，而非對立，讓中央與地方一同張羅防疫的密網，令國人安心地落實防疫新生活，才是眼下國人最深的期盼。

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