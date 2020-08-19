「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案

▲新北市新聞局長蔣志薇以個人經驗勉勵新北市有線電視業者。（圖／世新大學提供，下同）



生活中心／台北報導

2020新北市有線電視從業人員直播工作坊日前於世新大學舉行，由新北市政府新聞局指導、新北市公用頻道活化委員會主辦，規劃直播課程，並串聯新北市共13家有線電視業者共同學習，期待促進有線電視業者持續精進、善用新的內容呈現方式與觀眾互動。

而新媒體時代的來臨，網路化、行動化後媒體去中心化變成不可擋的趨勢，YouTuber、直播主與網紅，成為新興職業。世新大學更將全媒體大樓四樓規劃成「直播串流區」，看準直播主新市場將與直播平台合作、引入業師，替有心人圓一個網路明星夢。

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▲新北市有線電視公用頻道委員會召集人、世新大學副校長陳清河傳達委員會宗旨。



▲就將娛樂黃暐凱新媒體編導強調行業和行業的結合是一個新的收入方式。

新北市新聞局局長蔣志薇特別出席工作坊，以自身經驗勉勵新北市有線電視業者，從傳統媒體發展到現今，更需要與世界接軌，持續精進自我，蔣局長更藉此感謝新北市13家有線電視業者在疫情期間對於市府推廣的停課不停學以及新北動健康活動的支援。

TechOrange在2017年提到：做直播不是跟網友聊天，所有內容都要事先設計好！而「有用、有趣、有折扣」的內容，才是新媒體吸引受眾最主要要素，其次就是素材的製作與包裝如何能牢牢地圈住粉絲。

近年來，直播趨勢擴及全球，如何應用創作、進而培育人才成為媒體從業人員的首要任務。本次直播工作坊以此為宗旨，由世新大學全媒體中心何懷嵩主任的影視趨勢沉浸式內容的想像開場，到沸騰了影視視覺涂維廷總監的虛擬製作應用強調搭景的花費遠高於虛擬製作，再由17直播吳權浩經紀總監分析直播產業的現況與未來，而就將娛樂黃暐凱新媒體編導五大要素決定自己直播題目(直播+X)的實戰經驗分享，讓有線電視從業人員急著想要了解如何利用直播創造公司新收入來源，節目主持人也是作家的段慧琳和金鐘主持人黃采瑛的直播實務更是促進有線電視業者共同學習並彼此交流。

委員會召集人、世新大學副校長陳清河致詞時強調，這不是一個夏令營，是一個戰鬥營，帶領業者了解直播的技巧，為業者建立基礎認識，更有效率進行學習。同時也讓業者了解媒體發展現況及未來趨勢，引導業者規劃新的製播計畫以及人才培育要點，進而達到整體提升。

本次工作坊由新北市公用頻道活化運用委員會主辦召集，希望透由新傳播模式的學習及同業交流，促進業者自我提升，並發揚有線電視的核心價值，回饋給收視用戶，凝聚在地社區意識。直播串流、虛擬實境製作等，皆為現今傳媒趨勢，期許新北市有線電視業者能活用於影像製作中，拉升觀眾收視經驗。