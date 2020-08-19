　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案 。（圖／世新大學）

▲新北市新聞局長蔣志薇以個人經驗勉勵新北市有線電視業者。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

2020新北市有線電視從業人員直播工作坊日前於世新大學舉行，由新北市政府新聞局指導、新北市公用頻道活化委員會主辦，規劃直播課程，並串聯新北市共13家有線電視業者共同學習，期待促進有線電視業者持續精進、善用新的內容呈現方式與觀眾互動。

而新媒體時代的來臨，網路化、行動化後媒體去中心化變成不可擋的趨勢，YouTuber、直播主與網紅，成為新興職業。世新大學更將全媒體大樓四樓規劃成「直播串流區」，看準直播主新市場將與直播平台合作、引入業師，替有心人圓一個網路明星夢。

請繼續往下閱讀...

▲▼「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案 。（圖／世新大學）

▲新北市有線電視公用頻道委員會召集人、世新大學副校長陳清河傳達委員會宗旨。

▲▼「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案 。（圖／世新大學）

▲就將娛樂黃暐凱新媒體編導強調行業和行業的結合是一個新的收入方式。

新北市新聞局局長蔣志薇特別出席工作坊，以自身經驗勉勵新北市有線電視業者，從傳統媒體發展到現今，更需要與世界接軌，持續精進自我，蔣局長更藉此感謝新北市13家有線電視業者在疫情期間對於市府推廣的停課不停學以及新北動健康活動的支援。

TechOrange在2017年提到：做直播不是跟網友聊天，所有內容都要事先設計好！而「有用、有趣、有折扣」的內容，才是新媒體吸引受眾最主要要素，其次就是素材的製作與包裝如何能牢牢地圈住粉絲。

近年來，直播趨勢擴及全球，如何應用創作、進而培育人才成為媒體從業人員的首要任務。本次直播工作坊以此為宗旨，由世新大學全媒體中心何懷嵩主任的影視趨勢沉浸式內容的想像開場，到沸騰了影視視覺涂維廷總監的虛擬製作應用強調搭景的花費遠高於虛擬製作，再由17直播吳權浩經紀總監分析直播產業的現況與未來，而就將娛樂黃暐凱新媒體編導五大要素決定自己直播題目(直播+X)的實戰經驗分享，讓有線電視從業人員急著想要了解如何利用直播創造公司新收入來源，節目主持人也是作家的段慧琳和金鐘主持人黃采瑛的直播實務更是促進有線電視業者共同學習並彼此交流。

委員會召集人、世新大學副校長陳清河致詞時強調，這不是一個夏令營，是一個戰鬥營，帶領業者了解直播的技巧，為業者建立基礎認識，更有效率進行學習。同時也讓業者了解媒體發展現況及未來趨勢，引導業者規劃新的製播計畫以及人才培育要點，進而達到整體提升。

本次工作坊由新北市公用頻道活化運用委員會主辦召集，希望透由新傳播模式的學習及同業交流，促進業者自我提升，並發揚有線電視的核心價值，回饋給收視用戶，凝聚在地社區意識。直播串流、虛擬實境製作等，皆為現今傳媒趨勢，期許新北市有線電視業者能活用於影像製作中，拉升觀眾收視經驗。

▲▼「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案 。（圖／世新大學）

▲▼「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案 。（圖／世新大學）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
哥哥4年前失蹤！妹進房間打掃…驚見「詭異白骨」傻了
獨／離婚爆房產被查扣　郭宗坤「3點聲明」反擊柯以柔！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案

彰化找出無症狀個案！卻遭陳時中下令查　台大教授「很難過」：台灣怎麼了

正妹家教尬人夫「書桌傳教30分」！大老婆錄影遭反擊…結局超崩潰

住宿平台訂4天飯店！抵達竟是「雜亂工地」　超扯原因讓他氣炸

大稻埕情人節周末登場　480秒「愛你愛你煙火秀」有亮點

封殺愛奇藝！代理商最高可罰500萬　NCC：可連續開罰

粉紅澎裙路跑6週年！公益大使「黃子佼+徐若瑄」支持乳癌防治　為愛齊跑

一般旅館收檢疫旅客中央地方不同調　指揮中心：家裡可以旅館「沒道理不行」

新北推「少燒金、燒好金」普渡新文化　好香金賣場通路再增頂好超市

快訊／經濟部修法下架愛奇藝！台灣代理商回應了

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

30噸垃圾塞爆民宅！進出用爬的　鄰居被臭20年...花3天70人清空

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

好溫馨！紅葉少棒隊圍繞KID唱隊歌　小鬼和小朋友約定「10年以後當職棒選手...」

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案

彰化找出無症狀個案！卻遭陳時中下令查　台大教授「很難過」：台灣怎麼了

正妹家教尬人夫「書桌傳教30分」！大老婆錄影遭反擊…結局超崩潰

住宿平台訂4天飯店！抵達竟是「雜亂工地」　超扯原因讓他氣炸

大稻埕情人節周末登場　480秒「愛你愛你煙火秀」有亮點

封殺愛奇藝！代理商最高可罰500萬　NCC：可連續開罰

粉紅澎裙路跑6週年！公益大使「黃子佼+徐若瑄」支持乳癌防治　為愛齊跑

一般旅館收檢疫旅客中央地方不同調　指揮中心：家裡可以旅館「沒道理不行」

新北推「少燒金、燒好金」普渡新文化　好香金賣場通路再增頂好超市

快訊／經濟部修法下架愛奇藝！台灣代理商回應了

「直播+X」能為業者開創新收入來源　新北有線業者在世新找答案

保溫杯「放10天變炸彈」！OL右眼遭炸傷一片血紅　爆裂原因曝光

彰化找出無症狀個案！卻遭陳時中下令查　台大教授「很難過」：台灣怎麼了

中部「火鍋餐酒館」全新開幕！海鮮痛風鍋超浮誇　產地直送CP爆表

如果拜登當選美國總統　美智庫：為「武力犯台」打開大門

警打右轉燈3秒後「左轉」！18歲騎士撞上倒地　車禍影片曝光

毛孩「生、死」日受重視　桃園議員爭取寵物公園維護、樹葬專區

草埔隧道自動測速照相　7個月拍超過1萬3千張罰單…屏東第1名

台中捷運通車站名大戰！市府通過「全線18站名」出爐

桃園第29家觀光工廠「自然接觸」慶開幕　鄭文燦嗨玩「變裝趴」

外籍男遊小琉球「把海膽當球丟」遭刺傷竟拿石頭敲死...網友氣炸

生活熱門新聞

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

快訊／經濟部修法下架愛奇藝！台灣代理商回應了

封殺愛奇藝！代理商最高罰500萬　NCC：可連續開罰

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

和最強小三吃爭鮮！他狂吞5盤白飯...網喊母湯

正妹家教激戰人夫！大老婆蒐證遭反擊

合歡山驚見4座金字塔建體　真正用途揭祕

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

訂飯店現場竟是工地　原因他氣炸

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

更多熱門

相關新聞

外籍生自律性高　選秀成更強動力

外籍生自律性高　選秀成更強動力

第18季SBL聯賽領隊會議，22日宣布將有條件開放UBA外籍生參加本土新人選秀，對此目前陣中擁有2位外籍生，以及有望取得中華民國身份證的阿巴西在陣的世新男籃，教練吳昆典就認為，外籍生整體自律性極高，來台也大多希望朝籃球更高殿堂發展，這次SBL開放選秀將成為他們進步的更強動力。

男大生掐脖逼復合挨告　竟要女方道歉

男大生掐脖逼復合挨告　竟要女方道歉

世新1外籍學生狂咳　校方依SOP隔離

世新1外籍學生狂咳　校方依SOP隔離

張鎮衙休兵日睡飽　賞世新4連敗

張鎮衙休兵日睡飽　賞世新4連敗

世新副教授爆走案遭網罵「教育界害蟲」　他怒告失敗

世新副教授爆走案遭網罵「教育界害蟲」　他怒告失敗

關鍵字：

世新蔣志薇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／越南新增1例台灣入境確診

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

哥哥4年前「被報失蹤」！妹打掃房間…驚見「詭異白骸」

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

全家加碼振興！200變600元購物金

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

狂吃生魚片會卡陰　5種招陰食物

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

金剛歷任都女神！　緋聞名冊驚見「最強小三」

獨／郭宗坤「3點聲明」反擊柯以柔：背後有高人操刀！

北捷捕獲偶像劇男神　網敲碗巧遇

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面