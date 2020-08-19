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正妹家教尬人夫「書桌傳教30分」！大老婆錄影遭反擊…結局超崩潰

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▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女家教在小孩書房激戰人夫，正宮氣炸蒐證反被告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

男女結婚後，最怕第三者介入，破壞婚姻幸福。有名男子請了公司的新進職員來家裡當英文家教，教導2名孩子念書，讓正宮直覺有異，在房間那架設攝影機，真的錄下了2人偷情的畫面，沒想到法院不予受理，正宮還因妨害秘密罪，被告上法院，離譜案例讓人傻眼。

美女律師李怡貞在節目《震震有詞》中分享，她曾遇過一起案例，一對夫妻育有2子，孩子已經在接受教育，丈夫突然回家向妻子提議，公司有名同事是年輕的妹妹，曾經去國外留學，外語能力優秀，費用還不貴，希望能請回來當家教。

請繼續往下閱讀...

等到年輕女同事到家中，孩子的成績的確有起色，還與家庭成員打成一片，相處相當愉快，就連生日時也會一起慶生，正宮還送上禮物。直到後來，正宮感覺不對勁，在小孩的書房內裝上攝影機，才發現真的出事了。

▼美女律師李怡貞在節目分享這起案例。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

▲▼律師李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

原來，每次家教時間約為3個小時，期間會有休息時間，小朋友會下樓在客廳玩、吃東西，丈夫就與家教在書房內大戰，讓得知真相的正宮氣炸了。

正宮將監視器畫面錄下，清楚拍到性器交合的畫面，因此提告當時還沒有除罪的通姦罪，想給家教一點顏色瞧瞧。家教得知消息，也不甘示弱，提告妨害秘密罪，雙方對簿公堂。

沒想到，案件持續發展，正宮突然收到法院文件，其中一張為起訴書，另一張則是不起訴書，告丈夫與家教的通姦罪不起訴，她挨告的妨害秘密罪則起訴了，原因是這段期間內，通姦已經除罪化，讓人相當傻眼。

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