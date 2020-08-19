▲住宿平台訂4天飯店，抵達竟是「雜亂工地」，超扯原因讓他氣炸。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

國內興起報復性旅遊，消費糾紛也隨之增加。基隆有一名高中老師計畫7月15日到台南旅遊，透過住宿平台預訂4天的房間，也匯了5千元訂金，不料入住當天才發現，飯店在施工根本沒有營業，住宿平台事後僅幫找了當晚住處，剩下幾天讓他們差點露宿街頭，質疑業者處理有問題，決定向消保官申訴求償。

高中老師呂先生規劃7月15日到台南旅遊，6月時透過住宿平台AsiaYo訂了當地某飯店4天的房間，也匯了5千元訂金，6月17日收到簡訊通知「預定成功」，不料旅遊當天晚上抵達時才發現，飯店大樓堆滿了各種工具、雜物，問了大樓管理員後，才得知飯店根本沒有營業，急得立刻詢問住宿平台。

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▲飯店業者表示，他們2月份就通知住宿平台，不知道為何平台沒有下架。（圖／東森新聞）

呂先生生氣說，他們向住宿平台反應後，對方只願意協助幫找當晚的住處，剩下3天要他們自己想辦法，他們拒絕提議並要求平台退錢，結果不久後就收到平台以「飯店滿房」為由取消訂單，後來連訂單資訊都被全數刪除，讓他們質疑平台卸責又想滅證。

飯店業者表示，他們早在2月份就通知住宿平台，不知道為什麼該平台沒有下架；住宿平台則出面喊冤，強調絕對沒有卸責或滅證的意思，也坦承確實有作業上的疏失。旅行好心情被破壞，甚至差點露宿街頭，呂先生決定求助消保官，希望飯店業者、住宿平台給個交代。