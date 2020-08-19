陳時中啟動政風調查　「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

▲中央流行疫情指揮官陳時中下令啟動政風調查彰化縣衛生局。（圖／疾管署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化衛生局積極檢測幫國家找出無症狀者，採檢「無症狀」10多歲美國回台少年確診，指揮官卻下令政風處調查，釐清為何採檢的決定，引起彰化一群醫師怒吼，深夜寫長信給陳時中，內文指出我們彰化縣醫師們的大家長—衛生局，究竟犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法？要以政風相逼。

台大公衛教授詹長權18日晚間以「控制COVID-19疫情：要注意年輕且無症狀的感染者」為題發文，並質疑衛福部，不用公衛專業去和彰化縣相互切磋、討論，下一步防疫如何加強「年輕無症狀感染者」的檢測和防治？反而大張旗鼓向外宣稱要出動政風單位，調查彰化縣為什麼要去發現這個個案。「看得懂世界衛生組織要傳達甚麼訊息，對全球疫情很擔心。看不懂政府為甚麼這麼做？台灣怎麼了？很難過！」。

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但彰化縣衛生局長葉彥伯及縣長王惠美在受訪時強調，一切靜待中央調查，尊重中央。

中華民國醫師公會全國聯合會擔任前秘書長蔡明忠，今(19)凌晨以彰化醫師群為衛生局發聲，寫長信致陳時中，全文內容如下:

致尊敬的陳部長時中：

我們是一群彰化在地的醫師。過去這半年來，正以己身之力，辛勤的在第一線把關疫情，也就是您眼中「比實施普篩便宜」的醫師。

很遺憾，在8月17日傳出案485境外移入確診病例後，卻聽聞鈞長已指示政風單位調查彰化縣衛生局。依據「政風機構人員設置管理條例」，政風機構掌理廉政、貪瀆、不法、公務機密、機關安全，我們彰化縣醫師們的大家長—衛生局，究竟犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法？

疫情監測通報採檢及個案的處理流程，是可以討論、是可以與時俱進、是可以滾動修正的。當地方政府執行轄區內防治工作的過程中，採取更能有效杜絕傳染病傳染、蔓延的措施時，中央政策並非不能被檢討，地方衛生機關控制、監測疫情的努力，也不該被以政風相逼，否則政策將淪為一言堂，中央與地方分權的憲法原則也將如具文。

因此，懇請部長體恤基層醫療人員的辛勞，不要讓醫界承受「政風單位」的壓力。防疫應該是團結，而非對立，讓中央與地方一同張羅防疫的密網，令國人安心地落實防疫新生活，才是眼下國人最深的期盼。

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