新北男「砂輪機」鋸開測速照相器　敢拍我超速…狠丟基隆河洩憤

記者郭世賢／新北報導

新北市戴姓男子2020年初駕車經過台二丙線基福公路時，因超速遭到17公里處的測速照相機照相罰款，戴男一時氣憤，竟翻山越嶺找到測速照相機，二度持榔頭、砂輪機破壞測速照相機，終於偷出測速鏡頭主機，丟到基隆河洩憤。基隆地檢署偵結，依涉犯加重竊盜罪將戴男起訴。

▲ 新北市戴姓男子不爽被拍超速，竟翻山越嶺找到測速照相機，持榔頭、砂輪機破壞測速照相機，丟到基隆河洩憤。（圖／記者郭世賢翻攝）

戴男是向友人借車行經基福公路出外遊玩，但沒注意車速，被台二丙線17公里處的測速照相機拍到超速，5月初友人收到罰單後，雙方鬧得不愉快；戴男竟遷怒到測速照相機，某日拿著罰單翻山越嶺「循線」尋找「罪魁禍首」，終於在於清晨4時許，找到測速機，因測速器有上鎖，當場便拿榔頭往鎖頭上敲，意圖撬開鎖頭，但未成功而作罷。

隔日戴男依然不死心，凌晨3時許，這次帶著砂輪機再度來到「傷心地」，終於將鎖頭切開，把機盒打開，拔除主機電源後，竊走市值3萬5千元的測速主機，然後帶往丟入基隆河洩憤。

案發後巡邏員警發現測速照相機遭破壞，經通報並調閱附近店家的監視器發現戴嫌車輛蹤影，在過濾多支監視器及車輛ETC紀錄後，將戴男約談到案。戴男到案坦承是自己破壞測速照相機機盒鎖頭，並將主機偷走丟入基隆河。警方乃將戴男函送基隆地檢署法辦。

經檢察官調查後，依法將戴男以涉犯妨害職務上掌管之物品罪及加重竊盜罪起訴，並請法官從較重的加重竊盜罪論處，並追徵測速器主機3萬5千元價額。

「美麗最大的祕密」