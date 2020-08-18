▲ 新北推「少燒金、燒好金」普渡新文化 好香金賣場通路再增頂好超市。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為守護民眾健康，新北市政府持續與家樂福、愛買、大潤發及全聯四大賣場合作，推廣環保普渡金及符合國家CNS標準的好香金，2020年新增頂好Wellcome超市通路，期望民眾在表達敬意的同時，也能減少燃燒香品、紙錢、對空氣品質及健康的影響，讓中元普渡環保、健康又誠心。

環保局指出，燃燒過量的香金會產生細懸浮微粒（PM2.5）及部分有害空氣污染物，如香金原料品質不佳，則較易對敏感族群或抵抗力較弱之老人、幼兒引發氣管炎、肺炎或呼吸道感染等症狀。因此，新北市持續推廣「少燒金、燒好金」的普渡文化，其中「少燒金」，民眾可透過選購適量的普渡金或改以鮮花、素果等其他祭品祭拜外，也可利用環保局建置的普渡網站，透過「網路普渡」進行線上祭祀，取代傳統普渡活動。

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▲ 為守護民眾健康，新北市政府持續與家樂福、愛買、大潤發及全聯四大賣場合作。

新北市與家樂福、大潤發、愛買及頂好合作推出CNS好香金，販售經檢驗認證之香品、紙錢，提供仍有燒金需求的民眾新選擇。另民眾或社區也可利用環保局「紙錢集中收運」服務，將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，由清潔隊收集後再送往完成淨爐儀式之焚化爐焚燒。

環保局表示，新北市108年中元普渡期間紙錢集中收運焚燒量為1,100公噸，如改購買小份量普渡金，就可減少紙錢量279公噸，經換算將減少約419公噸CO2及720公斤PM2.5排放。若搭配選購符合CNS的紙錢及香品，既可減少因燃燒產生之鉛、鎘及游離甲醛，也降低對空氣及健康的影響。

環保局呼籲，民眾一同響應「少燒金、燒好金」，讓中元普渡環保又健康，相關網路普渡、CNS金銀紙及香品、環保普渡金販售地點及紙錢集中收運地點等相關資訊，皆可至新北市政府環境保護局網站：https://reurl.cc/v1DQ7N查詢，或電洽02-2953-2111轉分機3287陳先生。

新北市環保局「普渡」網站：https://reurl.cc/D69qAd

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