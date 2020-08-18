七夕求脫單　新北月老紅線七大良緣一線牽

▲ 民政局特別推出時尚月老紅線，並經萬里情月老廟法會加持，幫單身男女姻緣一線牽。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

七夕情人節將至，民政局特別推出時尚月老紅線，並經萬里情月老廟法會加持，幫單身男女姻緣一線牽，18日中午12時將在板橋慈惠宮、20日在蘆洲湧蓮寺舉辦擲筊求紅線活動，只要擲出聖筊，即可獲得月老紅線一條，各限量100條，無法前往的民眾，也可至「新北民政保平安」臉書粉專留言，線上抽紅線，把七大良緣一次帶回家！

民政局長柯慶忠表示，月老有「紅喜神」之稱，未婚男女通常會在七夕拜月老祈求好姻緣，今年新版「新北月老紅線」設計更時尚，並採奈米微雕技術，將姻緣符圖騰雕刻在投影石中，長度依魯班尺17公分象徵「添丁」，希望透過神力加持及守護，讓佩戴者得到真愛、工作節節高升、提升人際關係、親人和睦相處、安定人心事物等祈願成真，吸引全方位好緣份。

萬里情月老廟黎清美表示，寺廟位於萬里區金山財神廟旁，入口處設立愛神邱比特雕像，顛覆傳統廟宇的刻板印象，廟內聖筊並製成罕見的心型筊杯，月老正殿主爐亦為心型香爐。此外，廟方打造郵筒造型的金爐，如同「愛神郵局」，將信眾滿滿的心意「限時專送」傳達給月老庇佑。

板橋慈惠宮主任委員許三郎表示，月下老人位於一樓後殿，設有姻緣燈，點姻緣燈者即獲贈姻緣袋。此外，參拜月老求姻緣時，可準備冰糖、紅棗和帶殼龍眼等，數量要雙數，才會快點成雙成對，並抽取「姻緣線」，隨身攜帶或夜置枕頭下，另一端端姻緣線頭留置在外，月老將順利牽起好姻緣。

蘆洲區湧蓮總幹事李嘉蓉說，廟內提供免費「姻緣袋」，內含鉛粉(鉛即「牽」姻緣)與紅線，過爐後當成吊飾或掛在皮包上，小巧玲瓏。

民政局表示，自8月17日起至8月24日，民政局臉書粉絲專頁舉辦新北拜月老求紅線抽獎活動，25日將抽出100位幸運得主，民眾可搭捷運至淡水福佑宮、三重先嗇宮、中和力行福德宮等新北知名奉祀月老廟宇，並依紙卡的祈願三步驟，向月老誠心祈求「官、人、和、善、姻、圓、定」七大良緣早日到來。

「美麗最大的祕密」