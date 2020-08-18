　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

七夕求脫單　新北月老紅線七大良緣一線牽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 七夕求脫單 新北月老紅線七大良緣一線牽。（圖／新北市民政局提供）

▲ 民政局特別推出時尚月老紅線，並經萬里情月老廟法會加持，幫單身男女姻緣一線牽。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導  

七夕情人節將至，民政局特別推出時尚月老紅線，並經萬里情月老廟法會加持，幫單身男女姻緣一線牽，18日中午12時將在板橋慈惠宮、20日在蘆洲湧蓮寺舉辦擲筊求紅線活動，只要擲出聖筊，即可獲得月老紅線一條，各限量100條，無法前往的民眾，也可至「新北民政保平安」臉書粉專留言，線上抽紅線，把七大良緣一次帶回家！

民政局長柯慶忠表示，月老有「紅喜神」之稱，未婚男女通常會在七夕拜月老祈求好姻緣，今年新版「新北月老紅線」設計更時尚，並採奈米微雕技術，將姻緣符圖騰雕刻在投影石中，長度依魯班尺17公分象徵「添丁」，希望透過神力加持及守護，讓佩戴者得到真愛、工作節節高升、提升人際關係、親人和睦相處、安定人心事物等祈願成真，吸引全方位好緣份。

萬里情月老廟黎清美表示，寺廟位於萬里區金山財神廟旁，入口處設立愛神邱比特雕像，顛覆傳統廟宇的刻板印象，廟內聖筊並製成罕見的心型筊杯，月老正殿主爐亦為心型香爐。此外，廟方打造郵筒造型的金爐，如同「愛神郵局」，將信眾滿滿的心意「限時專送」傳達給月老庇佑。

板橋慈惠宮主任委員許三郎表示，月下老人位於一樓後殿，設有姻緣燈，點姻緣燈者即獲贈姻緣袋。此外，參拜月老求姻緣時，可準備冰糖、紅棗和帶殼龍眼等，數量要雙數，才會快點成雙成對，並抽取「姻緣線」，隨身攜帶或夜置枕頭下，另一端端姻緣線頭留置在外，月老將順利牽起好姻緣。

蘆洲區湧蓮總幹事李嘉蓉說，廟內提供免費「姻緣袋」，內含鉛粉(鉛即「牽」姻緣)與紅線，過爐後當成吊飾或掛在皮包上，小巧玲瓏。

民政局表示，自8月17日起至8月24日，民政局臉書粉絲專頁舉辦新北拜月老求紅線抽獎活動，25日將抽出100位幸運得主，民眾可搭捷運至淡水福佑宮、三重先嗇宮、中和力行福德宮等新北知名奉祀月老廟宇，並依紙卡的祈願三步驟，向月老誠心祈求「官、人、和、善、姻、圓、定」七大良緣早日到來。

「美麗最大的祕密」

ET快訊
好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」欠500萬賭債悔悟　從爛賭鬼變
誠品開賣醫用口罩！　一次可買6盒
嫩妻開車闖平交道！男星直播「列車迎面撞」崩潰大叫慘死
快訊／今再新增1例！　指揮中心1400說明
心碎撞擊影片曝！無照吊車追撞…2歲女童輪下慘死　孕媽「光腳狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

引領文化城市治理風潮　基隆高雄進行雙城交流

民間企業捐贈救護車　再添救護生力軍強化偏鄉地區救護能量

新北三芝農村農路改善　農產運輸更便利

花蓮夜市大改造！東大門夜市做先鋒　打造減塑低碳清新環保夜

七夕求脫單　新北月老紅線七大良緣一線牽

國際包裹卡關要先匯款？　女子險遭網友詐騙5280歐元

租屋違建「怪手到家」強拆！父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走

疫後拚經濟拚建設　鄭文燦施政報告：期成為年輕人首選城市

快訊／收獵槍誤發！子彈擊中嘉義男左胸　「意識清楚」送醫急救中

桃園觀光飯店住房率下降？　觀旅局：力推套裝行程提高住房率

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

上班時間練舞、腳翹辦公桌午睡！　國姓鄉「大媽公務員」影片網流傳

引領文化城市治理風潮　基隆高雄進行雙城交流

民間企業捐贈救護車　再添救護生力軍強化偏鄉地區救護能量

新北三芝農村農路改善　農產運輸更便利

花蓮夜市大改造！東大門夜市做先鋒　打造減塑低碳清新環保夜

七夕求脫單　新北月老紅線七大良緣一線牽

國際包裹卡關要先匯款？　女子險遭網友詐騙5280歐元

租屋違建「怪手到家」強拆！父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走

疫後拚經濟拚建設　鄭文燦施政報告：期成為年輕人首選城市

快訊／收獵槍誤發！子彈擊中嘉義男左胸　「意識清楚」送醫急救中

桃園觀光飯店住房率下降？　觀旅局：力推套裝行程提高住房率

台海風雲》宋兆文／共軍一月出兵？前CIA副局長不懂的台海冬季海象

北畜董座、總座雙辭　姚量議砲轟柯市府：不願意成為魔鬼的一份子

怕到了！顧川普面前「形象」　YY直播旗下BIGO急遷新加坡

苗栗女童牛排館挖冰淇淋　拇指卡勺「彈簧插指甲」嚎啕大哭

347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

嗆法官「若我無罪要你賠死」前中壢市代劉威德索賄定讞

辦理借貸中招...詐團13人被揪出！分工細膩犯行遍及6都

中職／王勝偉挑戰1300場出賽　史上第8人

美國擴大華為禁令！聯發科：密切關注出口規則變化　短期營運無重大影響

最快24日就職！陳其邁：盼小內閣人事「全數到位、立刻上工」

地方熱門新聞

快訊／收獵槍誤發！子彈擊中嘉義男左胸

租屋違建遭強拆！女癱地哭吼：我不走

韓國瑜鵝蛋助孕嘉縣農會銷售飆3成

台南永康1家幼兒園被爆長期違法

存3年亡夫撿骨費被偷　鳳梨嬤痛心哭

女義消遭男隊員「熊抱」　議員揭發

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

桃園第二行政園區在那裡？　議員關切

婦酒後心情不好去按摩　店家「以為來鬧事」報案

頭份空曠區頻遭雷擊　家電瞬間燒壞

台南夏日音樂節海巡協力戒護「將軍吼」

女子險遭網友詐騙5280歐元

2歲女童走失哭喊找阿公　警助祖孫團圓

更多熱門

相關新聞

七夕剩一週　這「5星座」把握機會能脫單

七夕剩一週　這「5星座」把握機會能脫單

明天就到了農曆七月，下周二（25日）就是七夕情人節，微信官方帳號「星座愛情運勢解析」（ID：yqxs021）就指出，這「5星座」單身的朋友們，在七夕前桃花運大開，可以把握機會找個好姻緣一起過情人節。

2020宜蘭情人節8/25龍潭湖登場

2020宜蘭情人節8/25龍潭湖登場

鶯歌藝術城的地方再生

鶯歌藝術城的地方再生

新北東森房屋熱血響應房仲公益日

新北東森房屋熱血響應房仲公益日

2020新北特色商品出爐

2020新北特色商品出爐

關鍵字：

新北七夕月老紅線

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

墾丁梅花鹿正妹　IG曝光

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

康友董座人間蒸發　大小股東慘遭坑殺數十億

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面