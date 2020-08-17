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外役監逃犯連三榮研判「還躲在台南」　警政署提醒：圍捕注意安全

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▲台南市學甲分局學甲派出所，案發24小時破獲自行車竊案，緝獲竊嫌郭姓男子，起出贜物自行車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲法務部矯正署明德外役監獄槍砲受刑人連三榮，利用自主監外作業時脫逃，政署日發布緊急查緝專刊，通令全國全力緝捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部矯正署明德外役監獄槍砲受刑人連三榮，8月14日利用自主監外作業時脫逃，台南新化警分局15日據報攔查之際，他倒車衝撞拒捕，並摸黑脫逃成功，警政署17日發布緊急查緝專刊，通令全國全力緝捕歸案。

警政署查緝專刊指出，現年59歲的連三榮，身高約175公分，中等身材，留平頭，由於原住處在台南新營，可能出入藏匿地應在台南市，警政署也提醒所屬單位，連嫌曾駕車衝撞員警拒捕，員警圍捕時要注意自身安全。

據了解，連三榮於2020年底可報請假釋，有機會出獄，但卻趁監外作業時脫逃，為何會逃獄，被外界懷疑與感情因素有關。新化分局警方依據情資研判，連嫌可能前往洪姓前妻住處及檳榔攤等處，8月15日新化分局派員前往查處埋伏，由山上分駐所長黃志成率該所員警及偵查隊人員等4人，及法務部矯正署明德外役監派員3人共同前往查緝，警方於連嫌前妻住處埋伏時，當晚發現一名男子上洪女的車，警方即一路尾隨跟監至新營區新東里一帶。

此時連嫌見有巡邏車實施路檢及發現有人跟監，專案人員見狀於新營區中正路430巷發動攔截盤查該部車輛，連嫌發現警方上前，即換手自行接手駕駛，並開車衝撞執行盤查之員警，員警見狀朝該車左後輪射擊2槍，射破左後輪後，連嫌仍駕車竄逃。

▲台南市學甲分局學甲派出所，案發24小時破獲自行車竊案，緝獲竊嫌郭姓男子，起出贜物自行車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

16日凌晨0時多，專案人員一路追緝至後壁區安溪里一處農田，因連嫌逃竄過程駕車不慎衝入農田溝渠翻車，連嫌棄車逃逸，摸黑跑進農田中約50公尺遠，新化分局人員與白河分局員警會同持續搜捕，但連嫌最後疑跳入嘉南大圳成功脫逃，前妻洪女則被警方帶回偵訊，依藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者等罪嫌函送法辦。

警方案發後曾積極策動連嫌出面投案，連嫌原本聲稱8月16日收拾一些東西之後，會到分局投案，但截至目前，仍未現身。連嫌與前妻洪女育有3子，今年初2人離婚；連嫌今年3月申請獲准移監至明德外役監，5月份開始在螺絲工廠自主監外作業，到外役監之後，有3次放假返家，都有按時回監，連嫌目前是明德外役監的一級受刑人，雖然2020年4月申請假釋未通過，但年底還可提出假釋申請，出獄機會很大，卻在監外作業時脫逃，令獄方錯愕。

外傳連男在8月8日放假回家，曾與51歲的洪姓前妻發生口角，疑似還動粗，事後家屬出面調解，連也按時返監；卻在14日下午，到山上區螺絲工廠自主監外作業時，利用倒垃圾的機會脫逃，研判可能與感情因素有關。新化分局指出，此說法僅是風聞，真正逃獄原因有待連嫌落網後進一步釐清。

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