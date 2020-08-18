陳超明辦公室主任梁文一認收50萬！　立委收賄案累計查扣970萬

▲立委陳超明辦公室主任梁文一坦承收了業者50萬元，18日被高院裁定駁回抗告，確定收押。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，密集提訊收押被告，也讓立委蘇震清幾近全光的大平頭造型曝光，而立委陳超明先前矢口否認收賄百萬元、還對遭法官裁定羈押大表不滿，不過他的辦公室主任梁文一已經坦承收到50萬元，並交給檢察官查扣，加上先前在立委趙正宇家中搜扣的920萬元，全案已查扣疑似賄款達970萬元。

陳超明被檢調懷疑，涉嫌答應參加2019年底，由李恆隆主導的攸關SOGO百貨經營權修法公聽會，還透過辦公室主任梁文一，脅迫經濟部派人參加公聽會，最後陳沒有親自出席公聽會，索賄200萬元疑遭砍剩100萬元，但陳超明先前遭約談時，矢口否認收賄遭聲押獲准。

▲陳超明涉收賄遭法院裁定羈押禁見至今2個星期。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調提訊白手套、比對相關監聽譯文後，11日決定秘密傳喚先前以10萬元交保的陳超明辦公室主任梁文一，原本也否認犯行的梁這次到案，知道大事不妙，改口坦承收到50萬元，並提供檢方查扣，希望能維持交保在外的機會，但檢察官認為他的供詞前後不一，仍有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押獲准，並在18日由高院駁回抗告確定。

▲蘇震清18日被檢察官提訊時讓大平頭造型曝光。（圖／記者劉昌松攝）

這件立委涉集體貪污案至今除有10名被告遭收押、且查扣970萬元疑似賄款，檢調已接連2個禮拜提訊在押的行賄者、前太流公司董座李恆隆、白手套郭克銘，過去僅提訊過一次涉賄立委廖國棟，18日首度提訊涉嫌收賄2000萬元最多的立委蘇震清，和遭收押2個多禮拜的立委陳超明，加上李恆隆共3人，分別由3名檢察官開庭訊問，繼續追查雙方為SOGO經營權施壓官員的行收賄過程。

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